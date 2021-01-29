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16:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Огромная стая летучих лисиц попала на видео в Австралии

Удивительные кадры.

Фотограф и путешественник из Брисбена Эхсан Санаи затаился на берегу крошечного городка Инскип-Пойнт, чтобы запечатлеть невероятное зрелище.

В этом месте, от мыса Инскип до острова Фрейзер, пролегает маршрут полетов летучих лисиц. Днем колония висит на кронах деревьев, а ночью активизируется и пролетает около 10 км в поисках фруктов и цветов. Затем, незадолго до восхода солнца, летучие лисицы возвращаются обратно.

Летучие лисицы — самые большие представители рукокрылых. Они живут в тропиках и субтропиках Южной и Юго-Восточной Азии, Новой Гвинее, Океании, Австралии и на Мадагаскаре. Эти животные вырастают до 40 см в длину, а размах их крыльев может достигать 1,5 м. Летучие лисицы питаются соком и мякотью плодов и цветками. Они не обладают эхолокацией, как летучие мыши, но имеют отличное зрение и обоняние.

Анна Лысенко

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