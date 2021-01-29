16:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Огромная стая летучих лисиц попала на видео в Австралии
Удивительные кадры.
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Фотограф и путешественник из Брисбена Эхсан Санаи затаился на берегу крошечного городка
В этом месте, от мыса Инскип до острова Фрейзер, пролегает маршрут полетов летучих лисиц. Днем колония висит на кронах деревьев, а ночью активизируется и пролетает около 10 км в поисках фруктов и цветов. Затем, незадолго до восхода солнца, летучие лисицы возвращаются обратно.
Летучие лисицы — самые большие представители рукокрылых. Они живут в тропиках и субтропиках Южной и
Анна Лысенко