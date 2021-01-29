16:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
В заповеднике Сенегала загадочно погибли 750 пеликанов
Специалисты пытаются найти причину.
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В конце января сотрудники национального заповедника «Джудж» в Сенегале обнаружили 750 мертвых пеликанов — 740 молодых и 10 взрослых особей. Другие виды птиц и животных не пострадали.
Известно, что в западном Сенегале недавно была зафиксирована вспышка птичьего гриппа, но его распространения удалось избежать. Кроме того, специалисты сообщили, что птичий грипп поражает только птиц, которые едят злаки, а пеликаны питаются рыбой, так что эту версию сразу исключили, сообщает AFP.
Директор заповедника Бокар Тиам рассказал, что сразу же после обнаружения мертвых птиц парк закрыли для посещений, а эксперты начали исследование, чтобы установить причину гибели пеликанов. Его результаты должны быть готовы к началу февраля.
Напомним, что заповедник «Джудж» внесен в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО. На его территории обитают почти 400 видов птиц.
Екатерина Гура