17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Коала в Австралии притворилась мертвой и нашла покровителей
Она не впервые попадает в серьезную переделку.
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Австралийские СМИ облетела трогательная история спасения коалы по кличке Майкрософт, которая едва не стала жертвой ДТП.
Один из водителей заметил коалу лежащей на обочине дороги в окрестностях Брисбена. Животное казалось мертвым, но мужчина все же подошел поближе, чтобы проверить, сообщает Daily Mail. К своему огромному облегчению австралиец заметил, что коала не только дышит, но и вполне в сознании. Однако животному все же нужна была помощь.
Майкрософта отвезли в клинику для диких животных службы RSPCA, где оказалось, что у него повреждена челюсть. Сейчас коалу лечат, а когда она поправится, выпустят назад в лес.
Получив небольшие или серьезные травмы, коалы часто впадают в шок. Внешне это может выглядеть так, словно животное умерло, объяснил старший спасатель Майк Фаулер. Он также рассказал, что «знаком» с Майкрософтом лично. Ранее коала уже попадала в переделку, и один из спасателей назвал животное в честь технологического гиганта.
«Хотя я лично предпочел бы Эппл», — пошутил он.
Анна Лысенко