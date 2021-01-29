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17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коала в Австралии притворилась мертвой и нашла покровителей

Она не впервые попадает в серьезную переделку.

Австралийские СМИ облетела трогательная история спасения коалы по кличке Майкрософт, которая едва не стала жертвой ДТП.

Один из водителей заметил коалу лежащей на обочине дороги в окрестностях Брисбена. Животное казалось мертвым, но мужчина все же подошел поближе, чтобы проверить, сообщает Daily Mail. К своему огромному облегчению австралиец заметил, что коала не только дышит, но и вполне в сознании. Однако животному все же нужна была помощь.

Майкрософта отвезли в клинику для диких животных службы RSPCA, где оказалось, что у него повреждена челюсть. Сейчас коалу лечат, а когда она поправится, выпустят назад в лес.

Получив небольшие или серьезные травмы, коалы часто впадают в шок. Внешне это может выглядеть так, словно животное умерло, объяснил старший спасатель Майк Фаулер. Он также рассказал, что «знаком» с Майкрософтом лично. Ранее коала уже попадала в переделку, и один из спасателей назвал животное в честь технологического гиганта.

«Хотя я лично предпочел бы Эппл», — пошутил он.

Анна Лысенко

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