19:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британцы 45 лет считали копией оригинальную картину известного художника
Сейчас ее готовы продать на аукционе почти за три тысячи долларов
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Специалисты аукционного дома Hansons во время оценки имущества в одном из домов Ноттингемшира нашли оригинальную картину известного британского художника Лоуренса Стивена Лоури. Полотно под названием «Пил-Парк» даже было подписано автором, но владельцы картины на это не обращали внимания и на протяжении 45 лет считали ее копией.
Оказалось, что картину в 1976 году подарили британцам Барбаре и Питеру в честь их помолвки. Ни сама пара, ни их родственники об истинной ценности подарка даже не догадывались, а оценить ее решили просто «за компанию».
Сейчас полотно «Пил-Парк» готовятся продать на аукционе, который состоится в начале февраля. Начальная стоимость картины составляет 2700 долларов.
Екатерина Гура