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06:57 (мск), источник: "Российская газета"

В Роспотребнадзоре объяснили, почему снижается заболеваемость COVID-19

В России с начала пандемии коронавирус выявлен примерно у четырех миллионов россиян. Это около трех процентов населения страны.

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Источник: Агентство «Москва»

По мнению заместителя директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, удерживать распространение инфекции на низком уровне помогает комплекс мер, разработанный Роспотребнадзором.

«Это и мероприятия, регламентирующие работу школ, предприятий, общественного транспорта. Были задействованы, как вы помните, и ограничительные мероприятия, такие, как, например, закрытие на определенное время предприятий общепита. Кроме того, очень важно было оперативно реагировать на изменение эпидемической ситуации в стране. Все это в итоге оказало позитивное влияние», — напомнил «Российской газете» Горелов.

И даже вопреки прогнозам о том, что после новогодних праздников заболеваемость поползет вверх, ситуация остается стабильной.

«Вопреки прогнозам, в новогодние праздники социальная активность была снижена, люди реже пользовались общественным транспортом, меньше посещали общественные места. Поскольку каникулы длились почти две недели — фактически инкубационный период коронавируса, то цепочки передачи вируса разорвались. Очень жесткий контроль происходит и на границе, все приезжающие, из любой страны, в течение трех дней должны пройти обследование, и при положительном результате они изолируются», — отметил ученый.

Кроме того, существенную роль играет и начавшаяся вакцинация против коронавирусной инфекции. «Хочется отметить, что в целом мы стали боле привержены к соблюдению противоэпидемических мер. Можно сказать, что мы научились жить с вирусом. Тем не менее расслабляться еще рано. У нас сейчас хрупкое равновесие», — добавил Горелов.

Ольга Игнатова

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