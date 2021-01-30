В России за сутки выявили 19 032 новых случая коронавируса

Вчера, 29 января, оперштаб сообщил о 19 238 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 2430 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5584 пациента, скончались 68 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 2512 заболевших.
За сутки в России полностью выздоровели 24 502 человека. Общее число выздоровевших выросло до 3 279 964 человека.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 102 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — почти 26 млн случаев, Индии (свыше 10,7 млн), Бразилии (более 9,1 млн) и Великобритании (3,7 млн случаев). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре им. Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата превышает 90%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Оба препарата проходят пострегистрационные испытания.
Третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля.