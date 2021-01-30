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15:10 (мск), источник: Известия

Названо имя владельца «дворца» в Геленджике

Бенефициаром недостроенного здания в Геденджике, которое блогер Алексей Навальный назвал «дворцом», оказался бизнесмен Аркадий Ротенберг.

Источник: РИА "Новости"

Об этом предприниматель рассказал Telegram-каналу Mash.

По словам Ротенберга, «дворец» является сложным объектом, так как было много кредиторов. Приобрел здание он несколько лет назад.

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«Мне удалось стать бенефициаром. Это находка — место шикарное», — сказал бизнесмен.

При этом предприниматель подтвердил, что здание еще не достроено. В скором времени там появится апарт-отель, поэтому там большое количество комнат — 16. Ротенберг отметил, что ему интересно развивать отельный бизнес и поэтому обратил внимание на дом в Геленджике из-за его удачного расположения.

Кроме того, предприниматель заявил, что владеет объектами в Крыму, на Дальнем Востоке и Алтае.

25 января сам Путин опроверг слухи о том, что владеет дворцом в Геленджике. Более того, глава государства заявил, что не смотрел ролик блогера Алексея Навального. Президент добавил, что в видео были скомпонованы определенные материалы, способные «промыть мозги наших граждан».

Кроме того, российский лидер рассказал об отсутствии каких-либо документов, подтверждающих его связь с недвижимостью. Это, по словам президента, еще раз доказывает непричастность его самого и родственников к дворцу, о котором идет речь в видео Навального.

Ранее, 22 января, пресс-секретарь президента России заявил, что последнее «расследование» Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) является ложью, созданной для сбора просмотров в Сети.

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