15:10 (мск), источник: Известия
Названо имя владельца «дворца» в Геленджике
Бенефициаром недостроенного здания в Геденджике, которое блогер Алексей Навальный назвал «дворцом», оказался бизнесмен Аркадий Ротенберг.
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Об этом предприниматель рассказал
По словам Ротенберга, «дворец» является сложным объектом, так как было много кредиторов. Приобрел здание он несколько лет назад.
«Мне удалось стать бенефициаром. Это находка — место шикарное», — сказал бизнесмен.
При этом предприниматель подтвердил, что здание еще не достроено. В скором времени там появится
Кроме того, предприниматель заявил, что владеет объектами в Крыму, на Дальнем Востоке и Алтае.
25 января сам Путин опроверг слухи о том, что владеет дворцом в Геленджике. Более того, глава государства заявил, что не смотрел ролик блогера Алексея Навального. Президент добавил, что в видео были скомпонованы определенные материалы, способные «промыть мозги наших граждан».
Кроме того, российский лидер рассказал об отсутствии
Ранее, 22 января,