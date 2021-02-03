00:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 3 февраля
Первая в мире посадка на поверхность Луны автоматической межпланетной станции, «День, когда умерла музыка», метель в Иране и другие события этого дня в истории.
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3 февраля 1565 года русский царь Иван Грозный учредил опричнину. Этот период в истории России ознаменовался политикой государственного террора и системой чрезвычайных мер. Царь отписал часть земель в свои личные владения.
Особый тип войск, имевший специальные полномочия и созданный царем для собственной охраны, а также для борьбы с врагами и изменниками государства, по сути стал первой на Руси спецслужбой. Их численность постепенно выросла до 6 тысяч воинов. Опричники одевались в черное, их отличительными символами была метла и изображение собачьей головы — они должны были выметать нечисть, быть верными как псы, охраняя государя и державу.
3 февраля 1637 года в Нидерландах число продающих луковицы тюльпанов превысило число покупающих. Все были вовлечены в спекуляцию тюльпанами, от трубочистов до аристократов. Началась биржевая паника: всего за одну ночь тысячи голландцев были разорены. Этот период в истории считается самым известным финансовым «пузырем» Европы.
3 февраля 1859 года в авиакатастрофе в штате Айова погибли восходящие звезды рок-н-ролла: Бадди Холли, Ричи Валенс и Биг Боппер, а также пилот Роджер Питерсон. Позже певец Дон Маклин назвал эту трагедию «Днем, когда умерла музыка», написав о ней песню «American Pie».
Вскоре после взлета сочетание плохих погодных условий и ошибки пилота вызвало пространственную дезориентацию,
3 февраля 1966 года впервые в мире была совершена посадка станции «Луны-9» на поверхность Луны. После мягкой посадки станция «Луна-9» работала в течение 75 часов и дала семь сеансов связи. «Луна-9» передала на Землю телевизионную панораму местности. На этих изображениях, сделанных с высоты около 1 м, были видны детали размером до 1 мм. Полученная научная информация подтвердила теорию, выдвинутую В. Шароновым и Н. Сытинской, о «метеорно-шлаковом» строении наружного покрова Луны.
3 февраля 1972 года в Иране началась одна из самых страшных природных катастроф в истории этого азиатского государства. Пришедший с севера циклон принес в регион сильные снегопады, метели и массы холодного воздуха.
Страна с засушливым климатом, где снег обычно выпадает только в горных районах, оказалась совершенно не готова к такому разгулу стихии, бушевавшей 6 дней. На
В 2014 году произошел первый случай стрельбы в российских школах, в ходе которой погибли люди.
3 февраля в московской школе № 263 десятиклассник Сергей Гордеев, вооруженный карабином и винтовкой, застрелил учителя географии и захватил в заложники своих одноклассников, а затем открыл огонь по прибывшим на место происшествия полицейским, убив сотрудника вневедомственной охраны и тяжело ранив патрульного. После переговоров, в которых участвовал отец преступника, подросток отпустил заложников, а через некоторое время был задержан.