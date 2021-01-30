Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 февраля вырастут зарплаты Кто станет получать больше и на сколько
Фоторепортажи
11Сход лавины на Домбае
22Быт советских студентов
22:47 (мск), источник: Noi.md

Умер депутат первого парламента Пантелей Сандулаке

Скончался депутат первого Парламента Республики Молдова Пантелей Сандулаке. Об этом сообщил профессор Ромео Цуркан.

«Умер человек c особенными и выдающимися качествами — Пантелей Сандулаке. Великий непреклонный борец за независимость страны, депутат первого парламента независимой Молдовы. Историк, писатель, задокументировавший принятие, уничтожение путем сжигания и восстановление Декларации независимости», — написал Цуркан на своей странице в Facebook.

Желающие попрощаться с Пантелеем Сандулаке могут сделать это в субботу, 30 января, с 16:00, в здании церкви Святой Феодоры из Сихлы.

В последний путь его проводят в воскресенье, 31 января, в 10:30. Пантелей Сандулаке будет похоронен на Армянском кладбище в столице.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Ученые доказали, что спать с собаками и кошками в одной постели очень полезно
Врач назвал способ вернуть обоняние и вкус после COVID-19
Семьи погибших в ДТП в Самарской области получат по 1 млн рублей
Умерла народная артистка России Алла Иошпе
ВОЗ призвала Британию отказаться от массовой вакцинации
Горбачев прокомментировал решение России и США продлить ДСНВ
Лыжник из РФ победил в гонке, отыграв 30 позиций после падения
Умерла самая высокая собака в мире
МЮ сыграл вничью с «Арсеналом» в центральном матче тура АПЛ
Авто
Тест-драйв новой Lada Niva Travel — что изменилось в машине? Мы испытали посвежевший внедорожник и выяснили, что представляет из себя «Лада Нива Трэвел» 2021 года
Новости партнеров
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Gnezdo.ru
Страшная ссора Ельцина и Горбачева погубила СССР
Жена Панфилова покорила своей красотой: фото
5 примет, что у вас в роду были дворяне
У Гостюхина невероятно красивые и стильные дочери
Леди
Бывший муж Анфисы Чеховой женился Гурам Баблишвили вновь связал себе узами брака
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь