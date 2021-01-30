22:47 (мск), источник: Noi.md
Умер депутат первого парламента Пантелей Сандулаке
Скончался депутат первого Парламента Республики Молдова Пантелей Сандулаке. Об этом сообщил профессор Ромео Цуркан.
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«Умер человек c особенными и выдающимися качествами — Пантелей Сандулаке. Великий непреклонный борец за независимость страны, депутат первого парламента независимой Молдовы. Историк, писатель, задокументировавший принятие, уничтожение путем сжигания и восстановление Декларации независимости», — написал Цуркан на своей странице в Facebook.
Желающие попрощаться с Пантелеем Сандулаке могут сделать это в субботу, 30 января, с 16:00, в здании церкви Святой Феодоры из Сихлы.
В последний путь его проводят в воскресенье, 31 января, в 10:30. Пантелей Сандулаке будет похоронен на Армянском кладбище в столице.