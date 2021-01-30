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17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Австралии подружились дельфин и пеликан (видео)

Обычно эти животные не ладят между собой.

У одного из австралийских пляжей отдыхающие заметили дельфина, мирно плавающего в сопровождении пеликана.

Видеоролик с животными опубликовала в соцсети одна из посетительниц заповедника «Манки Миа» на западе страны, в который туристы приезжают, чтобы покормить дельфинов.

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«Идиллия» животных озадачила даже работников заповедника. Дело в том, что обычно дельфины и пеликаны не ладят между собой, ведь пеликаны крадут у дельфинов рыбу. Но, похоже, парочка на видео забыла о давней вражде.

Анна Лысенко

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