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01:50 (мск), источник: ТАСС

Тунис одобрил использование на территории страны вакцины «Спутник V»

ТУНИС, 30 января. /ТАСС/. Власти Туниса выдали разрешение на использование российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», действующее на территории республики в течение одного года. Об этом в субботу сообщил Минздрав республики.

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Источник: РИА "Новости"

Разрешение было предоставлено по результатам комплексного изучения представленного производителем досье, а также проведенных Национальной лабораторией по контролю за лекарственными средствами, Национальным центром фармацевтического надзора и экспертами в области вирусологии и токсикологии разносторонних тестов.

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По оценкам тунисского Минздрава, выдача данного разрешения позволит ускорить поступление российской вакцины в республику. Интерес к вакцине «Спутник V» тунисская сторона начала проявлять в начале января этого года.

В настоящее время вопрос о возможных поставках российской вакцины в Тунис находится в стадии проработки.

Ранее Минздрав Туниса сообщал о закупке 2 млн доз вакцины от нового коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech. Поступление первой партии вакцины запланировано на конец марта — начало апреля.

По последним данным, в Тунисе зафиксировано 1 679 новых случаев заражения коронавирусом, 91 человек умер от последствий инфицирования. С начала эпидемии в Тунисе заразились коронавирусом 206 030 человек, 6 599 пациентов с инфекцией умерли.

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