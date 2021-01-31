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10:48 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 18 359 заразившихся коронавирусом за сутки

Число выздоровевших за этот период возросло на 20 040.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 18 359. Общее число инфицированных в стране достигло 3 850 439, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении, согласно данным штаба, прирост новых случаев составил 0,48%.

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Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,09%), Ямало-Ненецком АО, Еврейской АО, Республике Алтай (0,2%). В частности, за сутки было выявлено 2 160 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 1 082 — в Московской области, 464 — в Нижегородской области, 375 — в Воронежской области, 374 — в Ростовской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 477 253 человека.

Количество вылечившихся

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 040. Всего вылечились 3 300 004 человека. Шестой день подряд количество выздоровевших пациентов превышает число новых случаев заражения.

Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до 85,7% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 437 пациентов в Санкт-Петербурге, 1 011 — в Московской области, 494 — в Нижегородской области, 493 — в Челябинской области, 412 в Ростовской области.

В стране от коронавируса за сутки умерли 485 человек. Днем ранее этот показатель составил 512. Всего от инфекции умерли 73 182 пациента.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,9%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 47 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 33 — в Московской области, 27 — в Красноярском крае, 24 — в Ростовской области, 22 — в Ульяновской области.

Ситуация в Москве

В Москве за сутки выявили 2 284 заразившихся коронавирусом. Всего в столице с начала пандемии выявили 930 072 инфицированных.

Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,25%. Днем ранее было выявлено 2 430 заболевших. За сутки в столице было зарегистрировано 66 летальных исходов из-за коронавируса, всего умерли 13 434 пациента.

Выписали по выздоровлению 5 502 пациентов за сутки. За все время выздоровели 814 728 человек. В настоящее время в столице продолжают лечение 101 910 человек.

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