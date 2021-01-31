12:58 (мск), источник: Lenta.Ru
Бузова попала в клинику из-за истощения
Телеведущая и певица Ольга Бузова попала в подмосковную клинику Verba Mayr
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Знаменитость рассказала поклонникам, что ежегодно проходит обследование у врачей, однако в 2021 году она решила проверить здоровье раньше
Вдобавок врачи посоветовали певице заняться лечением спины. «Помните, на “Ледниковом периоде” у меня были большие проблемы. Но пока у меня просто нет на это сил», — призналась телеведущая.
На данный момент сторис удалены из
22 января Ольга Бузова сообщила фанатам, что рассталась с возлюбленным Давидом Манукяном (Давой). Она поблагодарила его за мгновения счастья, но в то же время заметила, что Манукян «творит страшные и непонятные вещи». Пара была вместе около двух лет. В прошлом Бузова состояла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым, после развода она начала музыкальную карьеру.