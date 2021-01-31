14:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Королева красоты» из Казахстана устроилась посудомойщицей
Другую работу девушке найти непросто.
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Участница конкурса красоты «Мисс Казахстан 2019» и обладательница титула «Мисс Кызылорда 2017» по имени Гульнур Нуртаза уже полгода трудится на кухне одного из кафе в Кызылорде, сообщает казахстанское издание Nur.kz.
Девушка, которой в 2021 году исполнится 20 лет, недавно потеряла родителей и теперь обеспечивает себя самостоятельно. Выбор места работы известная в своей стране красавица объяснила просто: с ее внешностью трудоустроиться нелегко.
Для «Мисс Вселенная Австралия» Марии Таттил внешность тоже долгое время была источником проблем. В школе ее дразнили одноклассники, и она часто приходила домой в слезах.
Анна Лысенко