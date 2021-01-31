15:19 (мск), источник: ТАСС
Папа Римский Франциск учредил международный день пожилых людей
Как отметил понтифик, общество часто забывает, что пожилые люди «представляют богатство наших корней и ценностей».
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ВАТИКАН, 31 января. /ТАСС/. Папа Римский Франциск объявил о решении учредить международный день дедушек и бабушек и пожилых людей. Как понтифик заявил в традиционной воскресной проповеди, католическая церковь будет отмечать этот день в четвертое воскресенье июля.
«Старики часто остаются в забвении, а мы часто забываем, что они представляют богатство наших корней и ценностей, которые передают следующим поколениям. Старость — это дар, поэтому я решил учредить международный день дедушек и бабушек и пожилых людей, который будет отмечаться всей церковью в четвертое воскресенье июля, что близко ко дню чествования святых Иоакима и Анны, дедушки и бабушки Иисуса», — сказал Франциск. Он также отметил важность встречи внуков с бабушками и дедушками.
Впервые день пожилых людей будет отмечаться в этом году под эгидой дикастерии по делам мирян, семьи и жизни.