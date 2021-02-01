В Швеции устроят кинофестиваль с одним зрителем. Зрительницу изолируют на острове

Всего в конкурсе участвовало 12 тыс. киноманов со всего мира.
Лиза Энрот в разгар нынешней пандемии работала в ковидном отделении больницы и, по ее собственному признанию, страшно устала и рада представившейся ей возможности на неделю окунуться в совершенно иную реальность.
Из-за пандемии коронавируса организаторам этого ежегодного фестиваля пришлось сильно изменить программу: никаких кинопоказов не проводится, но вместо этого вся программа будет доступна в стриминговом формате в онлайне.
Одновременно с этим устроители решили провести конкурс среди истинных киноманов и найти того человека, кто эмоционально и психологически готов был бы соответствовать призу — просмотру в одиночестве целой программы.
Как передает корреспондент Би-би-си Мэдди Севидж из Стокгольма, теперь Лизе Энрот предстоит прожить неделю в одиночестве на маяке Pater Noster на острове Хамнескар, без телефона, компьютера, книг или каких-либо других развлечений.
«Ветер, море и возможность стать частью совершенно иной реальности на неделю — мне это очень нравится», — сказала медсестра.
Лиза Энрот живет в небольшом городке Шёвде, расположенном в южной части Швеции, и состоит в местном киноклубе.
В субботу утром устроители кинофестиваля отвезли ее на остров Хамнескар, который расположен у западного побережья Швеции. Каждый день она будет публиковать видеодневник, но в остальное время у нее не будет возможности пользоваться интернетом.
Как сказала исполнительный директор Гётеборгского фестиваля Мирья Вестер, это было правильным решением — дать такую уникальную возможность одной из многих героинь и героев, работающих в сфере здравоохранения в период пандемии.