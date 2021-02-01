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13:04 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Швеции устроят кинофестиваль с одним зрителем. Зрительницу изолируют на острове

В Швеции медсестра Лиза Энрот выиграла в ходе конкурсного отбора возможность, находясь в одиночестве на острове, просмотреть всю программу Гётеборгского кинофестиваля, состоящую из 60 фильмов.

30 января Лизу Энрот доставили на лодке на остров Хамнескар | Источник: Jonathan Nackstrand/Getty

Всего в конкурсе участвовало 12 тыс. киноманов со всего мира.

Лиза Энрот в разгар нынешней пандемии работала в ковидном отделении больницы и, по ее собственному признанию, страшно устала и рада представившейся ей возможности на неделю окунуться в совершенно иную реальность.

Знаменитый маяк Pater Noster на острове Хамнескар - одна из туристических достопримечательностей Швеции | Источник: Getty Images

Из-за пандемии коронавируса организаторам этого ежегодного фестиваля пришлось сильно изменить программу: никаких кинопоказов не проводится, но вместо этого вся программа будет доступна в стриминговом формате в онлайне.

Одновременно с этим устроители решили провести конкурс среди истинных киноманов и найти того человека, кто эмоционально и психологически готов был бы соответствовать призу — просмотру в одиночестве целой программы.

Внутри маяка - уютная гостиница, где Лиза будет смотреть конкурсную программу | Источник: Jonathan Nackstrand/Getty
Как передает корреспондент Би-би-си Мэдди Севидж из Стокгольма, теперь Лизе Энрот предстоит прожить неделю в одиночестве на маяке Pater Noster на острове Хамнескар, без телефона, компьютера, книг или каких-либо других развлечений.

«Ветер, море и возможность стать частью совершенно иной реальности на неделю — мне это очень нравится», — сказала медсестра.

Лиза Энрот живет в небольшом городке Шёвде, расположенном в южной части Швеции, и состоит в местном киноклубе.

Только кино и море - и ничего больше! | Источник: Jonathan Nackstrand/Getty

В субботу утром устроители кинофестиваля отвезли ее на остров Хамнескар, который расположен у западного побережья Швеции. Каждый день она будет публиковать видеодневник, но в остальное время у нее не будет возможности пользоваться интернетом.

Как сказала исполнительный директор Гётеборгского фестиваля Мирья Вестер, это было правильным решением — дать такую уникальную возможность одной из многих героинь и героев, работающих в сфере здравоохранения в период пандемии.

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