Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пожилые пары могут получить прибавку к пенсии Сколько она составит
Фоторепортажи
26Мутное время: как Америка пережила Трампа
10Крещенские купания
17:04 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Как за год пандемии изменилась шведская стратегия борьбы с COVID-19

Ровно год назад в Швеции был официально зафиксирован первый случай заболевания COVID-19, и королевство неожиданно оказалось в центре внимания, отказавшись в отличие от большинства стран мира вводить локдаун. Как за этот год изменялись «шведская модель» и ее восприятие в обществе, разбиралась обозреватель «Ъ» Галина Дудина.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2020

31 января 2020 года в шведском городе Йёнчёпинг был обнаружен первый случай заражения новым коронавирусом — у молодой женщины, вернувшейся из Уханя. За прошедший год, по данным опроса «Левада-центра», проведенного по заказу посольства Швеции в РФ, об особой «шведской модели» борьбы с коронавирусом слышали 32% россиян — для страны, которая не так часто попадает в новостную повестку в России, это высокий показатель.

Среди тех, кто хотя бы понаслышке знаком с этой шведской моделью, больше половины в целом считают ее правильной. 35% опрошенных отмечают: стратегия, выбранная Стокгольмом, была «мягче, чем в других странах»; 28% говорят, что она «делает акцент на сознательности граждан». Куда меньше респондентов полагают, что Швеция «пустила распространение вируса на самотек» (14%), или называют ее «рискованной» (10%) или даже «безответственной» (6%). Между тем сама стратегия за год претерпела существенные изменения.

Первоочередные меры, которые были приняты в Швеции, ничем не выделяли королевство из ряда других стран.
Во время загрузки произошла ошибка.

Молодую женщину, у которой диагностировали ковид, поместили в изолированную палату в инфекционной клинике, а рейсы в КНР были отменены. «Ограничения вводились постепенно. Еще весной студентов перевели на дистанционное обучение, удаленно стали работать и многие исследователи, я в том числе. Но если тогда у меня была возможность работать в библиотеке по восемь часов в день, то потом это время было ограничено до пяти, а затем и до трех часов. Сейчас получить книги можно, но остаться для работы в читальном зале нельзя», — приводит пример Евгений Петелин, научный сотрудник Лундского университета, одного из старейших в Швеции.

Новость
Стокгольм и Лондон: стратегии борьбы с Covid-19 разные, результат — одинаковый

«Сейчас все перешли в режим ожидания. Среди моих знакомых здесь нет никого, кто бы переболел, но все работают из дома и законопослушно ждут, пока можно будет сделать прививку», — говорит он «Ъ». Перед Рождеством стало нельзя встречаться компаниями больше восьми человек, но в центре 100-тысячного Лунда работал каток. Спортзалы по-прежнему открыты, но теперь в них действует ограничение по числу посетителей: «Правда, на практике я хожу почти каждый день, и ни разу не было, чтобы меня выставили. Да и в транспорте маски носят через одного».

О том, что шведская стратегия борьбы с пандемией кардинально отличается от общеевропейской, в мире заговорили весной. К середине апреля, когда почти по всей Европе давно уже был объявлен карантин, в Швеции по-прежнему были открыты торговые центры и рестораны. Правда, публичные мероприятия были ограничены сначала 500, а затем и 50 участниками, запрещено посещение домов престарелых, студенты и старшеклассники переведены на дистанционное обучение. Но локдауна не было. Впрочем, на введение карантина шведское правительство и не имело права — такими полномочиями его наделил парламент только в начале января этого года.

Источник: AP 2020
Основную ответственность за собственное здоровье несли сами подданные королевства: жителей просили быть бдительными, мыть руки и соблюдать дистанцию, избегать рукопожатий и посещения людных мест.

Что многие и делали. В онлайн-формате проходили и забастовки экоактивистки Греты Тунберг, и вручение Нобелевских премий.

«Исторические корни этой стратегии лежат в области политической культуры. В Швеции принято говорить о запрете министерского правления», — объясняет «Ъ» руководитель Центра Северных стран Института Европы РАН Наталья Плевако. То есть если в других странах власти могут вмешиваться в текущую работу ведомств и управлений, то в Швеции их возможности ограниченны.

Шведский путь — следствие не сурового шведского характера, а шведской законопослушности: рекомендации на уровне государства там действовали не хуже, чем штрафы и жесткие запреты в других странах.

«Стратегию борьбы в отличие от многих стран определяли не министры, а врачи и эксперты. И правительство пошло по пути поддержки рекомендаций управления общественного здравоохранения, — говорит Плевако.— Пандемия была новостью и для населения, и для политиков, и для экспертов, и на первых порах шведы новую стратегию восприняли положительно».

Архитектором шведской стратегии борьбы с пандемией обычно называют Андерса Тегнеля, главного эпидемиолога страны. А вот ее последствия чувствует на себе и правительство: к январю, согласно опросу Ipsos по заказу издания Dagens Nyheter, только 26% шведов считали, что премьер Стефан Лёвен справился с вызовами, связанными с распространением заболевания.

Главное, что вменяют в вину властям, — высокая смертность.

По этому показателю Швеция отстает от Италии и США, но в разы обогнала соседние и сопоставимые по климату, культуре и плотности населения Финляндию, Норвегию и Данию. В десятимиллионном королевстве зафиксировано более 560 тыс. случаев заражения, 11,6 тыс. человек скончались. «Думаю, мы потерпели неудачу, если быть честным, — признался в рождественском обращении король Швеции Карл XVI.— Много людей скончалось, и это ужасно. Горе и разочарование — для многих семей и бизнесменов, которые сейчас в тяжелом положении и могут потерять свои компании… Само собой, это ужасный год, ударивший по стране».

Источник: AP 2020
Новость
«Поразительный провал»: Швеция признала ошибкой свой прогноз о второй волне коронавируса

Однако конкретные выводы должны быть сделаны только в будущем году. «Несомненно, одной из целей стратегии были снижение экономических потерь и сохранение рабочих мест. Но подводить итоги пока рано, как нет пока и однозначного ответа на вопрос, удалось ли Швеции справиться с трудностями лучше, чем другим странам: структура экономики в европейских странах разная, и делать прямые сравнения не всегда уместно», — говорит Наталья Плевако. Данных за весь 2020 год пока нет, но в ноябре сообщалось, что в третьем квартале восстановление экономики шло быстрее, чем ожидалось.

«Я не стану делать никаких заявлений, пока пандемия не закончится и у нас не будет заключения комиссии по коронавирусу. Мы также должны понимать, что весь мир ничего не знал о пандемии, а потому делать самые точные оценки не всегда легко», — предупреждал, в свою очередь, Стефан Лёвен. Еще летом правительство учредило специальную экспертную комиссию, которая за два года должна оценить шведскую модель по борьбе с пандемией. Промежуточные выводы комиссии были опубликованы в декабре, и пока они однозначно возлагают на власти вину только за высокий уровень смертности в домах престарелых: 94% всех умерших с весны по осень — это жители Швеции старше 65 лет. Очевидно, систему ухода за пожилыми людьми в королевстве теперь ждет серьезная перестройка.

Между тем к европейскому «среднему арифметическому» приближается и шведский комплекс мер борьбы с пандемией.
Новость
Россия поднялась выше Швеции и Германии в рейтинге самых устойчивых к коронавирусу стран

В декабре были ужесточены правила продажи алкоголя и посещения магазинов и ресторанов, закрыты музеи и бассейны, введено требование носить маски в транспорте в час пик. В январе до конца сентября вступил в силу чрезвычайный закон о пандемии, который расширяет полномочия правительства и позволяет штрафовать нарушителей введенных правил.

Теперь главную надежду власти возлагают на вакцину: в конце декабря завезли первые дозы препарата BioNTech/Pfizer, а в последних числах января Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило использование вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Правительство рассчитывает, что к концу года вакцинироваться сможет все взрослое население страны.

Галина Дудина

 Песков: с хулиганами и провокаторами не может быть диалога
Депутат Госдумы взял рекордную взятку в истории России
Блинкен опроверг причастность США к незаконным акциям в России
В Москве простились с Василием Лановым (фото)
Мусульмане России просят раскрыть состав вакцин от коронавируса
В Кремле оценили прошедшие несанкционированные акции
Ученые нашли следы скрещивания неандертальцев с Homo sapiens
Танцы, путчи и реформы: 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина
Су-24 пролетел рядом с эсминцем «Дональд Кук» (видео)
Gnezdo.ru
Запрещённые архивные фото: их скрывали десятки лет
Кто самые красивые брюнетки в мире
Вот почему Гитлер проиграл свою войну Союзу
Страна содрогнулась: решение Мишустина по пенсиям
Горячие темы на Авто
Ёршики наголо!!!))))) 634
Почему так происходит? 219
Прошлое 202
А победит ... 190
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Кого выбрал в жены самый красивый араб в мире
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Дети
Кристина Орбакайте показала дочку — свою копию Новый снимок певицы растрогал ее поклонников
Леди
Анна Калашникова помолвлена с возлюбленным-бизнесменом (фото) Звезда поделилась радостной новостью
Новости партнеров
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Самолет приземлился через 37 лет после взлета: загадка рейса 914
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Все думали, что кот не любит ребенка, пока не увидели, что он делает ночью
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь