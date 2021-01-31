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22:37 (мск), источник: ТАСС

Британский ветеран, собравший $45 млн для врачей, попал в больницу c COVID-19

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Британский ветеран Второй мировой войны Том Мур, собравший £32,8 млн (почти $45 млн) на благотворительность, госпитализирован с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом (COVID-19). Об этом сообщила в воскресенье вечером дочь 100-летнего полковника Мура на его странице в Twitter.

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Источник: AFP 2020

«Хотела сообщить всем, что сегодня (31 января) мой отец был госпитализирован. В последние несколько недель он проходил курс лечения от пневмонии, а на прошлой неделе сданный им анализ на COVID-19 дал положительный результат. До сегодняшнего дня он оставался дома вместе с нами, однако ему понадобилась дыхательная поддержка», — говорится в сообщении.

Дочь Мура уточняет, что ее отец не находится в реанимационном отделении. В течение получаса выздоровления Муру пожелали уже больше 30 тыс. пользователей Twitter.

Ветеран, служивший в годы войны в Индии и Бирме, приобрел общенациональную известность после того, как весной на фоне начавшейся пандемии объявил сбор пожертвований на нужды британской Национальной системы здравоохранения (NHS).

Для привлечения средств он выложил в интернете фото, на котором видно, как он обходит свой небольшой сад в округе Марстон-Мортей в английском графстве Бедфордшир на ходунках. Мур намеревался совершить 100 кругов (по числу прожитых лет) длиной по 25 м, но не остановился и обошел сад 200 раз.

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Акция Мура вызвала столь большой интерес, что ему удалось собрать сумму, в десятки тысяч раз превысившую первоначально запланированную.

Однако на этом рекорды не закончились. На волне внезапной популярности он сумел стать старейшим исполнителем в истории, пробившимся на первое место в британских музыкальных хит-парадах. Кавер-версия известной песни You’ll Never Walk Alone («Ты никогда не будешь одинок»), записанная Муром вместе с британским тенором Майклом Боллом, попала как на верхнюю строчку чарта iTunes, так и сводного чарта синглов, составляемого британской Official Charts Company.

В знак признания его заслуг Мур, вышедший в отставку в чине капитана, получил почетное звание полковника Вооруженных сил Великобритании. В июле ветерана посвятила в рыцари королева Великобритании Елизавета II.

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