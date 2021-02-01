15:13 (мск), источник: Коммерсантъ
В Москве простились с Василием Лановым
В Театре имени Евгения Вахтангова на Арбате прошла церемония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым.
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Пришедшие проститься проходили через главный вход и поднимались на сцену. В центре стоял закрытый гроб, перед ним — государственные награды. Слева и справа были расположены места для родных и близких артиста, сообщает корреспондент «Ъ».
По углам гроба, сменяя друг друга, вставали известные актеры, государственные деятели, близкие Василия Ланового с траурными повязками.
В числе пришедших, среди прочих, был помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский. Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к гробу покойного и после подошел к родным актера.
На черном заднике сцены висела фотография Василия Ланового с траурной лентой. В зале звучали стихотворения и песни в его исполнении. Люди возлагали цветы к ногам артиста, потом покидали зал или выбирали себе место в партере.
Церемония началась в 10:00. Она проходила в условиях
Василий Лановой скончался 28 января на 88-м году жизни. 2 января его госпитализировали с коронавирусом. В ночь на 28 января ему стало хуже, и его перевели в реанимацию.
Роман Дорофеев