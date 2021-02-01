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11:16 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки выявили минимальное с конца октября число заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 17 648 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Это на 3,87% меньше, чем выявили накануне — 18 359. Общее число заразившихся достигло 3 868 087.

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Источник: РИА "Новости"

Умерли за последние сутки 437 человек (накануне — 485; -9,9%), всего за время пандемии — 73 619. Выздоровели 18 169 человек, всего — 3 318 173.

Больше всего новых случаев в регионах:

  • Москва — 2037 (всего 932 109),
  • Санкт-Петербург — 1842 (335 958),
  • Московская область — 1068 (193 810),
  • Нижегородская область — 468 (84 904),
  • Воронежская область — 373 (58 592).

Умерли за последние сутки 437 человек (накануне — 485; -9,9%), всего за время пандемии — 73 619. Выздоровели 18 169 человек, всего — 3 318 173.

Где больше всего умерших:

  • Москва — 61 человек (всего 13 495),
  • Санкт-Петербург — 53 (9786),
  • Московская область — 32 (3796),
  • Красноярский край — 24 (2369),
  • Краснодарский край — 19 (1488).
Россия находится на пятом месте по числу заразившихся коронавирусом.

Первые четыре места занимают США (26,2 млн), Индия (10,7 млн), Бразилия (9,2 млн) и Великобритания (3,8 млн), следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, планируется вакцинировать 60% населения. При этом вакцинация остается добровольной.

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