В России за сутки выявили минимальное с конца октября число заразившихся коронавирусом

Умерли за последние сутки 437 человек (накануне — 485; -9,9%), всего за время пандемии — 73 619. Выздоровели 18 169 человек, всего — 3 318 173.
Больше всего новых случаев в регионах:
Умерли за последние сутки 437 человек (накануне — 485; -9,9%), всего за время пандемии — 73 619. Выздоровели 18 169 человек, всего — 3 318 173.
Где больше всего умерших:
Россия находится на пятом месте по числу заразившихся коронавирусом.
Первые четыре места занимают США (26,2 млн), Индия (10,7 млн), Бразилия (9,2 млн) и Великобритания (3,8 млн), следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, планируется вакцинировать 60% населения. При этом вакцинация остается добровольной.