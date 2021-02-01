Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пожилые пары могут получить прибавку к пенсии Сколько она составит
Фоторепортажи
10Крещенские купания
28Инаугурации прошлого
1 февраля, источник: BBC News Русская служба

Ученые: в России нет новых штаммов коронавируса

Новые штаммы коронавируса, выявленные в Великобритании, Бразилии и ЮАР, на территории России не циркулируют, выяснил Российский консорциум по секвенированию генома коронавирусов (CORGI).

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
00:36 (мск)Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2020

«Cреди вирусов, выявленных в России, в настоящее время не обнаружено вариантных штаммов из Великобритании (за исключением завозного случая в декабре), Бразилии, ЮАР и США», — говорится в исследовании, которое консорциум провел по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Изучив более 1,5 тысячи геномов инфекции, циркулирующих на территории России, ученые пришли к выводу, что скорость изменчивости коронавируса невысока и российские вакцины пока остаются эффективными против Covid-19.

О распространении нового штамма коронавируса в середине декабря 2020 года объявили власти Великобритании. К настоящему времени он распространился на территории 60 стран.

Как сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса был выявлен в России в конце 2020 года — его обнаружили у человека, который вернулся из Великобритании.

Нужно ли вакцинироваться переболевшим

Тем, кто уже переболел коронавирусом, не стоит спешить с вакцинацией, даже если количество антител у них снизилось, заявил в интервью «Известиям» замдиректора НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«До осени он [переболевший] абсолютно точно не подлежит вакцинации — у него свой естественный, напряженный иммунный ответ», — сказал он.

«Если антител нет, это не значит, что другие иммунологические механизмы не работают. М-антитела живут не больше двух месяцев, G — у кого-то четыре месяца, у кого-то шесть. Это нормальное явление. Но Т-клеточная память остается, и при встрече с вирусом вновь выбрасываются антитела», — объяснил Горелов.

На вопрос, как долго сохраняется иммунологическая память, он ответил, что точных данных об этом пока нет, но ученые работают над этим. И отметил при этом, что в России существуют тест-системы для проверки Т-клеточного иммунитета. «Поэтому провериться при желании можно», — сказал ученый.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
"Спичка в сухой траве". Почему протестуют российские регионы и что будет...
"Э литтл бит?" Владимир Зеленский дал интервью американскому каналу НВО
ВОЗ: число новых случаев COVID-19 в мире снижается
Падение российской экономики оказалось сильнейшим за 11 лет
Голикова назвала число регионов с повышенной заболеваемостью ВИЧ
Кабмин подготовил индексацию пенсий работающих пенсионеров
В Москве простились с Василием Лановым (фото)
Минздрав назвал условие отправки пьяных в вытрезвители
Трейдеры-любители против Уолл-стрит: стоимость серебра взлетела
Gnezdo.ru
Фильмы, от которых невозможно оторваться
Кто самые красивые брюнетки в мире
Раскрыт секрет хорошего вина: о нем ты не знал
Пророчества Мессинга о России сбываются
Авто
Инспектор ДПС на ходу запрыгнул в машину нарушителя (видео) Спустя несколько секунд пьяный водитель остановил автомобиль
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Самолет приземлился через 37 лет после взлета: загадка рейса 914
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Все думали, что кот не любит ребенка, пока не увидели, что он делает ночью
Дети
Кристина Орбакайте показала дочку — свою копию Новый снимок певицы растрогал ее поклонников
Новости партнеров
Обессиленного мужчину окружила стая волков. Дальше произошло необъяснимое
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
В ПФР сказали, кому из россиян перечислят по 12 088 рублей в феврале
Девочка решила подобрать бездомную кошку, но получила травму на всю жизнь
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь