Ученые: в России нет новых штаммов коронавируса

«Cреди вирусов, выявленных в России, в настоящее время не обнаружено вариантных штаммов из Великобритании (за исключением завозного случая в декабре), Бразилии, ЮАР и США», — говорится в исследовании, которое консорциум провел по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
Изучив более 1,5 тысячи геномов инфекции, циркулирующих на территории России, ученые пришли к выводу, что скорость изменчивости коронавируса невысока и российские вакцины пока остаются эффективными против Covid-19.
О распространении нового штамма коронавируса в середине декабря 2020 года объявили власти Великобритании. К настоящему времени он распространился на территории 60 стран.
Как сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса был выявлен в России в конце 2020 года — его обнаружили у человека, который вернулся из Великобритании.
Тем, кто уже переболел коронавирусом, не стоит спешить с вакцинацией, даже если количество антител у них снизилось, заявил в интервью «Известиям» замдиректора НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«До осени он [переболевший] абсолютно точно не подлежит вакцинации — у него свой естественный, напряженный иммунный ответ», — сказал он.
«Если антител нет, это не значит, что другие иммунологические механизмы не работают. М-антитела живут не больше двух месяцев, G — у кого-то четыре месяца, у кого-то шесть. Это нормальное явление. Но Т-клеточная память остается, и при встрече с вирусом вновь выбрасываются антитела», — объяснил Горелов.
На вопрос, как долго сохраняется иммунологическая память, он ответил, что точных данных об этом пока нет, но ученые работают над этим. И отметил при этом, что в России существуют тест-системы для проверки Т-клеточного иммунитета. «Поэтому провериться при желании можно», — сказал ученый.