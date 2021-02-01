16:29 (мск), источник: Газета.Ру
Танцы, путчи и реформы: 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина
1 февраля исполняется 90 лет со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина, он возглавлял страну с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. Один из самых противоречивых и неоднозначных политиков, он сыграл колоссальную роль в новой российской истории. Защитник свободы слова, партийный босс, строитель и достаточно жесткий в некоторых моментах Ельцин до сих пор обсуждается среди современников.