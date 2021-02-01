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16:29 (мск), источник: Газета.Ру

Танцы, путчи и реформы: 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина

1 февраля исполняется 90 лет со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина, он возглавлял страну с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. Один из самых противоречивых и неоднозначных политиков, он сыграл колоссальную роль в новой российской истории. Защитник свободы слова, партийный босс, строитель и достаточно жесткий в некоторых моментах Ельцин до сих пор обсуждается среди современников.

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фотографий
38
фотографий

Первый президент пришел к власти на фоне распада СССР, во времена экономического и политического кризисов во всех постсоветских государствах. При Ельцине Россия столкнулась с бандитизмом и нищетой 90-х, обрела новую Конституцию, прошла через чеченский конфликт и пережила дефолт 1998 года.

Ельцин запомнился непопулярными реформами, попыткой построить новую Россию, лозунгом «Голосуй сердцем» и фразой «Я устал, я ухожу», которую ему предписывают до сих пор, хотя именно в этой формулировке он ее никогда не произносил. Политика Ельцина стала сочетанием жесткого подхода и либерального курса, и однозначных выводов об успехе или провале подобного метода до сих пор не сделано.

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