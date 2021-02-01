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21:18 (мск), источник: ТАСС

В ВОЗ сообщили, что число новых случаев COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд

ЖЕНЕВА, 1 февраля. /ТАСС/. Количество новых случаев вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Источник: AP 2020

«Третью неделю подряд число новых случаев COVID-19 в мире, о которых приходят сообщения, снижается», — сказал он, добавив, что «это обнадеживающая новость», которая «показывает, что вирус можно контролировать даже при наличии его новых разновидностей, которые сейчас циркулируют».

Это говорит о том, что, продолжая принимать противовирусные меры, удастся предотвратить распространение инфекции, констатировал глава ВОЗ.

Как отметил далее Гебрейесус, «исключительно важно» продолжать соблюдать меры предосторожности. Контроль над распространением инфекции «спасает жизни» и «снижает возможности для появления новых разновидностей» коронавируса.

По словам гендиректора, большое значение для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации имеет «укрепление информационных систем в сфере здравоохранения». В этой связи он привлек внимание к опубликованному в понедельник первому докладу ВОЗ на эту тему.

Исследование, получившее название SCORE («Скор») содержит сведения, поступившие из 133 государств. Согласно докладу, 4 из 10 смертей в мире «остаются незарегистрированными, это подчеркивает необходимость срочных инвестиций для усиления информационных систем во всех странах для поддержки реагирования на COVID-19».

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