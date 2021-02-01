В ВОЗ сообщили, что число новых случаев COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд

«Третью неделю подряд число новых случаев COVID-19 в мире, о которых приходят сообщения, снижается», — сказал он, добавив, что «это обнадеживающая новость», которая «показывает, что вирус можно контролировать даже при наличии его новых разновидностей, которые сейчас циркулируют».
Как отметил далее Гебрейесус, «исключительно важно» продолжать соблюдать меры предосторожности. Контроль над распространением инфекции «спасает жизни» и «снижает возможности для появления новых разновидностей» коронавируса.
По словам гендиректора, большое значение для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации имеет «укрепление информационных систем в сфере здравоохранения». В этой связи он привлек внимание к опубликованному в понедельник первому докладу ВОЗ на эту тему.
Исследование, получившее название SCORE («Скор») содержит сведения, поступившие из 133 государств. Согласно докладу, 4 из 10 смертей в мире «остаются незарегистрированными, это подчеркивает необходимость срочных инвестиций для усиления информационных систем во всех странах для поддержки реагирования на COVID-19».