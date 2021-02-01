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20:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Супруги, прожившие в браке 80 лет, поделились секретом идеальных отношений

Они дольше остальных пар в Великобритании живут вместе

100-летний Рон Голайтли и его 98-летняя жена Берил из Великобритании в январе отметили 80-ю годовщину своего брака и сразу же стали рекордсменами. На данный момент они являются самыми долгоживущими супругами в стране.

Они познакомились на улице своего родного города Харрогит, когда Берил было 14 лет, а Рону — 16. С тех пор они практически не расставались. Они поженились в 1941 году во время отпуска Рона во время Второй мировой войны.

У супругов есть две дочери, Маргарет и Сью, шесть внуков, 10 правнуков и праправнук, пишет Daily Mail.

В честь 80-й годовщины брака Рон и Берил получили поздравительную открытку от королевского двора. Она стала уже третьей — предыдущие две им присылали на 70-ю и 75-ю годовщины.

Секретом идеального брака Берил называет общение. Она отмечает, что невозможно жить вместе с другим человеком и никогда не ссориться, но самое важное — не копить обиды, а уметь друг с другом разговаривать.

Еще одним ключом к счастливым супружеским отношениям Берил считает совместные прогулки и интересы. Раньше они подолгу вместе гуляли со своей собакой, а сейчас просто стараются как можно больше времени проводить на свежем воздухе у себя в саду.

Екатерина Гура

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