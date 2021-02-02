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01:55 (мск), источник: ТАСС

Свыше 300 тысяч российских респираторов поставят в Германию в феврале — марте

МОСКВА. /ТАСС/. Минпромторг России сообщил, что более 300 тыс. респираторов российской Кимрской фабрики им. Горького будут поставлены в Германию в течение февраля — марта 2021 года. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

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Источник: Агентство «Москва»

«Российские респираторы Кимрской фабрики им. Горького будут поставлять в Германию. Речь идет о модели Лепесток-40 класса защиты FFP2 без клапана выдоха. Общее количество респираторов для немецких потребителей превышает 300 тыс. шт. Отгружены они будут по двум контрактам в феврале — марте 2021 года», — говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что первый контракт был подписан на 170 тыс. респираторов, второй — на 150 тыс.

«Интерес европейских компаний к респираторам и другим средствам индивидуальной защиты российского производства свидетельствует о высоком качестве выпускаемой нашими предприятиями продукции. Стоимость двух контрактов, заключенных с германским заказчиком, составляет более €130 тыс. Фабрика вносит свой вклад в реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт», — приводятся на сайте слова замминистра промышленности и торговли РФ Михаила Иванова.

Как сообщает ведомство, заказы на поставку респираторов в ФРГ были получены фабрикой благодаря содействию торгового представительства РФ в Германии.

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