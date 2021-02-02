Свыше 300 тысяч российских респираторов поставят в Германию в феврале — марте

«Российские респираторы Кимрской фабрики им. Горького будут поставлять в Германию. Речь идет о модели Лепесток-40 класса защиты FFP2 без клапана выдоха. Общее количество респираторов для немецких потребителей превышает 300 тыс. шт. Отгружены они будут по двум контрактам в феврале — марте 2021 года», — говорится в сообщении министерства.
Уточняется, что первый контракт был подписан на 170 тыс. респираторов, второй — на 150 тыс.
«Интерес европейских компаний к респираторам и другим средствам индивидуальной защиты российского производства свидетельствует о высоком качестве выпускаемой нашими предприятиями продукции. Стоимость двух контрактов, заключенных с германским заказчиком, составляет более €130 тыс. Фабрика вносит свой вклад в реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт», — приводятся на сайте слова замминистра промышленности и торговли РФ Михаила Иванова.
Как сообщает ведомство, заказы на поставку респираторов в ФРГ были получены фабрикой благодаря содействию торгового представительства РФ в Германии.