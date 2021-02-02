Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 февраля вырастут зарплаты Кто станет получать больше и на сколько
Фоторепортажи
28Инаугурации прошлого
11Сход лавины на Домбае
03:13 (мск), источник: Известия

В ВОЗ не стали рекомендовать блокировку транспортного сообщения в Европе

В Евросоюзе вновь ужесточают меры из-за распространения коронавируса, однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует применять широкие ограничения на поездки в европейском регионе. Об этом «Известиям» заявили в ВОЗ.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

Еврокомиссия в конце января распорядилась обновить рекомендацию Евросовета о координации мер по передвижению в ЕС. Там отметили, что необходимость ограничить необязательные поездки граждан обусловлена появлением новых штаммов коронавируса и большого количества новых случаев во многих государствах.

Лидеры стран объединения договорились о создании «темно-красных зон» в Европе, то есть территорий с самым высоким показателем распространения инфекции.

Несколько стран объединения — Франция, Германия, Чехия и Португалия — уже наложили серьезные запреты на передвижения граждан.

Другие члены союза, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, пытаются реанимировать туризм.

В ВОЗ отметили, что страны Европы могут закрывать границы при определенном риске, но не должны блокировать важные международные перевозки.

Там подчеркнули, что, несмотря на серьезность угрозы от новых мутаций коронавируса, они не рекомендуют применять широкие ограничения на поездки в пределах европейского региона.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Клон на телефоне: мошенники звонят с номеров госорганов и банков
Про довольствие: нуждающихся предложили поддержать продуктами
ВОЗ: число новых случаев COVID-19 в мире снижается
Россия приостановила диалог с Чили по станции контроля космоса
Кабмин подготовил индексацию пенсий работающих пенсионеров
Голикова назвала число регионов с повышенной заболеваемостью ВИЧ
Минздрав назвал условие отправки пьяных в вытрезвители
Трейдеры-любители против Уолл-стрит: стоимость серебра взлетела
Российские миллиардеры за месяц разбогатели более чем на $1 млрд
Hi-Tech
Мыться при включенной стиральной машине нельзя. И вот почему Объясняют эксперты
Товары для дома
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
Топ-18 технических чудес, без которых немыслим дом в 2021 году
15 находок для дома по суперценам на AliExpress
Популярные темы на «Детях»
кто недавно делал ремонт, жду ваши мнения! 354
дикий случай 292
Картинки! ВО ВТОРНИК. 264
Как бороться с соседями? 186
Дом
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
7 полезных и удобных идей для оформления маленькой гостиной
Как выглядит черно-белый интерьер в типовой столичной трешке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь