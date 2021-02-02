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10:37 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Ужасные издевательства». Актриса Эван Рейчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии

Американская актриса Эван Рейчел Вуд заявила, что певец Мэрилин Мэнсон «ужасно издевался» над ней в течение трех лет, когда они состояли в отношениях.

Эван Рейчел Вуд более трех лет была в отношениях с Мэрилином Мэнсоном | Источник: GETTY IMAGES

Роман Мэнсон и Вуд начался в 2007 году, в 2010-м они обручились, но в том же году разорвали отношения.

Персона
Эван Рэйчел Вуд

Ранее Вуд говорила, что ей пришлось пережить домашнее насилие и изнасилования, однако не уточняла, кого именно она в этом обвиняет.

Мэрилин Мэсон пока не ответил Би-би-си на просьбу прокомментировать обвинения Вуд. Ранее представители певца заявляли: «В течение нескольких лет появлялось множество публикаций, в которых Эван Рейчел Вуд очень хорошо говорила о своих отношениях с Мэнсоном».

«К сожалению, в наше время люди верят написанному в интернете и могут говорить что угодно без всяких доказательств. Последствия таких действий могут быть катастрофическими, распространять не основанную на фактах информацию — совершенно безответственно», — также было сказано в заявлении. «Как люди и сотрудники масс-медиа, мы должны стремиться к тому, чтобы иметь дело с фактами и правдой, а не прятаться за домыслами и предположениями для продвижения собственной точки зрения».

Подчинение и манипуляция

В понедельник Вуд впервые прямо обвинила Мэнсона в издевательствах в своем «Инстаграме».

В прошлом году Мэрилин Мэнсон прервал интервью, когда ему задали вопрос о его отношениях с актрисой | Источник: GETTY IMAGES
Персона
Мэрилин Мэнсон

«Имя человека, который надо мной издевался, — Брайан Уорнер, также известный всему миру как Мэрилин Мэнсон, — заявила актриса. — Он начал заниматься «грумингом» [то есть «обхаживанием"] по отношению ко мне, когда я была подростком, и ужасно издевался надо мной в течение многих лет. Он подчинил меня и манипулировал мной».

«Я больше не хочу жить в страхе, что мне отомстят, будут меня шантажировать или поливать грязью. Пока он не начнет разрушать еще чьи-то жизни, я хочу обличить этого опасного человека и заявить, что многие в этом бизнесе ему потакали. Хочу выразить солидарность с многими жертвами, которые больше не будут молчать», — также сказано в заявлении актрисы.

В понедельник еще несколько женщин сделали в социальных сетях похожие заявления, обвинив Мэнсона в издевательствах.

В чем обвиняют Мэнсона?

  • Эшли Уолтерс заявила, что работала с Мэнсоном в качестве личного помощника. Она утверждает, что певец «часто прибегал к насилию» и начинал бросаться тарелками и другими тяжелыми предметами. Она обвиняет его в том, что он предлагал ее в качестве «подарка» для секса с теми, кто с ним работал, и продолжал преследовать ее уже после окончания их профессиональных отношений. Уолтерс говорит, что теперь она страдает от посттравматического синдрома (ПТСР) и депрессии.
  • Габриэлла, также известная как музыкант SourGirrrl, заявила, что Мэнсон неоднократно связывал ее и насиловал. По ее утверждениям, музыкант заставлял ее принимать вместе с ним наркотики и требовал, чтобы она заключила с ним «договор, скрепленный кровью», — и при этом разрезал их руки разбитым стеклом. Как говорит Габриэлла, из-за их отношений она как-то пыталась совершить самоубийство и из-за этого провела рождественские праздники в больнице. По ее словам, у нее был диагностирован посттравматический синдром, и она по-прежнему страдает от ночных кошмаров.
  • Модель Сара Макнилли утверждает, что однажды Мэнсон швырнул ее к стене и «угрожал разбить лицо бейсбольной битой». Она говорит, что Мэнсон запирал ее в комнате, когда она «плохо себя вела», и часами отчитывал ее. Она также утверждает, что страдает от ПТСР и проблем с психикой.
  • Актриса Эшли Линдси Морган говорит, что Мэнсон не позволял ей есть, спать и покидать дом. Она утверждает, что Мэнсон резал и обжигал ее и заставлял приносить ему нацистские сувениры. Она тоже говорит, что страдает от ПТСР, испытывает тревожность и ее мучают ночные кошмары. Приступы запредельной ревности

Вуд и ранее жаловалась в интервью и соцсетях на домогательства и изнасилования, а в 2019 году предложила законопроект, продлевающий срок ответственности за домашнее насилие с 3 до 5 лет. В октябре того же года губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал этот законопроект, и в 2020 году он стал законом.

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Тогда же, давая показания в конгрессе, Вуд заявила, что Мэнсон скрывал от нее свою зависимость от алкоголя и наркотиков, и у него случались приступы запредельной ревности, когда он громил дом, запирал ее в комнате и угрожал ей.

В прошлом году Мэнсон прервал интервью с изданием Metal Hammer после вопроса о его отношениях с Вуд и другими женщинами в свете показаний актрисы.

Ранее представители Мэнсона уже пытались оправдать его реплику, брошенную в интервью журналу Spin в 2009 году, когда он заявил по поводу Вуд: «Каждый день я мечтаю о том, как разобью ей голову молотком». «Понятно, что это было нагнетание драмы рок-звездой, промотирующей свою новую запись, а не реальное утверждение», — убеждали они.

33-летняя Вуд известна по ролям в таких фильмах, как «Рестлер» и «Мартовские иды», она также озвучивала героев популярных фильмов «Холодное сердце-2», «Астерикс» и «Викинги».

Ее самая известная роль — андроид Долорес Абернати в сериале HBO «Мир Дикого запада».

52-летний Мэнсон с 1994 года выпустил 11 студийных альбомов, три из которых в Великобритании вошли в первую тройку по объемам продаж в Великобритании.

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