Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пожилые пары могут получить прибавку к пенсии Сколько она составит
Фоторепортажи
28Инаугурации прошлого
11Сход лавины на Домбае
07:08 (мск), источник: Известия

Эксперт заявила о тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 в России

В России наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Эпидемическая ситуация вошла в фазу стабилизации, отмечается устойчивая тенденция к снижению показателей заболеваемости», — передает ее слова ТАСС.

Читайте также
Иммунолог назвал возможный срок отмены масочного режима

Такая тенденция связана с соблюдением противоэпидемических мер, масштабной вакцинацией, а также с тем, что часть россиян уже приобрели иммунитет естественным путем, считает она.

При этом Пшеничная допустила небольшой рост заболеваемости в конце зимы — начале весны, когда низкая температура будет сочетаться со слякотью и повышенной влажностью, что создает благоприятные условия для распространения ОРВИ и сезонных коронавирусов.

По состоянию на 1 февраля в России выявлено 3 868 087 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 73 619 летальных исходов, выздоровели 3 318 173 человека.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Клон на телефоне: мошенники звонят с номеров госорганов и банков
Про довольствие: нуждающихся предложили поддержать продуктами
Госдеп пообещал Украине активную военную и экономическую помощь
Голикова назвала число регионов с повышенной заболеваемостью ВИЧ
РФ приостановила диалог с Чили по станции контроля орбиты Земли
Moderna предлагает увеличить в 1,5 раза содержание вакцины
Число преступлений с картами в России выросло в 5,5 раза
Ученые прогнозируют вспышку гриппозной инфекции будущей зимой
Оплата по QR-кодам в Системе быстрых платежей забуксовала
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Ученые выяснили, что коронавирус "берет" не всех
Горячие темы на Авто
Ёршики наголо!!!))))) 667
На утро -- 228
Мечта. 219
Прошлое 202
Товары для дома
15 находок для самых грязных зон в квартире
14 идей для романтического ужина в квартире
Топ-18 технических чудес, без которых немыслим дом в 2021 году
15 находок для дома по суперценам на AliExpress
Популярные темы на «Детях»
кто недавно делал ремонт, жду ваши мнения! 358
Картинки! ВО ВТОРНИК. 312
дикий случай 294
Как бороться с соседями? 186
Новости партнеров
Обман на АЗС. Петр Шкуматов о масштабах обмана россиян на заправках
Девочка решила подобрать бездомную кошку, но получила травму на всю жизнь
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Самые нескромные наряды выпускниц. Учителя их запомнят надолго
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь