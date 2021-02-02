07:08 (мск), источник: Известия
Эксперт заявила о тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 в России
В России наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. Об этом заявила заместитель директора по
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«Эпидемическая ситуация вошла в фазу стабилизации, отмечается устойчивая тенденция к снижению показателей заболеваемости», — передает ее слова ТАСС.
Такая тенденция связана с соблюдением противоэпидемических мер, масштабной вакцинацией, а также с тем, что часть россиян уже приобрели иммунитет естественным путем, считает она.
При этом Пшеничная допустила небольшой рост заболеваемости в конце зимы — начале весны, когда низкая температура будет сочетаться со слякотью и повышенной влажностью, что создает благоприятные условия для распространения ОРВИ и сезонных коронавирусов.
По состоянию на 1 февраля в России выявлено 3 868 087 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 73 619 летальных исходов, выздоровели 3 318 173 человека.