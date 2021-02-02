05:55 (мск), источник: Известия
Экипажи вертолетов ВКС РФ рассказали об особенностях выполнения задач в сирийской Хасеке
Летчики
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Как рассказал начальник технической эксплуатационной части звена старший лейтенант Дмитрий Громов, каждый вылет осуществляется исключительно в составе вертолетной пары — транспортный вертолет Ми-8АМТШ и боевой ударный вертолет Ми-35.
«Сегодня (2 февраля) вертолетной паре стоит задача осуществить прикрытие с воздуха колонны гражданских автомобилей по трассе М-4 от населенного пункта
Ежедневно вертолеты осуществляют более пяти вылетов. Кроме сопровождения колонн, российская авиационная техника осуществляет разведку на
5 марта 2020 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Москве, чтобы обсудить урегулирование конфликта в Сирии. Переговоры продлились более шести часов.
По итогам переговоров сторонам удалось согласовать меры по разрешению ситуации в Сирии. В результате стороны условились о проведении совместного патрулирования в районе