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05:55 (мск), источник: Известия

Экипажи вертолетов ВКС РФ рассказали об особенностях выполнения задач в сирийской Хасеке

Летчики воздушно-космических сил (ВКС) России совершают вылеты с аэродрома в сирийской провинции Эль-Хасеке в рамках сопровождения гражданских колонн и совместных российско-турецких патрулей.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказал начальник технической эксплуатационной части звена старший лейтенант Дмитрий Громов, каждый вылет осуществляется исключительно в составе вертолетной пары — транспортный вертолет Ми-8АМТШ и боевой ударный вертолет Ми-35. Инженерно-технический состав занимается поддержкой техники в постоянной боевой готовности: поддерживают безотказность и безаварийность работы комплексов и систем боевых и транспортных вертолетов.

«Сегодня (2 февраля) вертолетной паре стоит задача осуществить прикрытие с воздуха колонны гражданских автомобилей по трассе М-4 от населенного пункта Айн-Исса до населенного пункта Телль-Тамр в провинции Эль-Хасеке. Один вертолет летит в голове колонны, второй — сзади. Первым идет Ми-8 с группой огневой поддержки на борту, ему необходимо вести разведку вперед на 5−10 км по трассе, чтобы не было никаких группировок на маршруте. С тыла колонну прикрывает Ми-35. Его основная задача — не допустить, чтобы какая-либо техника пристроилась к колонне», — рассказал Громов.

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Ежедневно вертолеты осуществляют более пяти вылетов. Кроме сопровождения колонн, российская авиационная техника осуществляет разведку на северо-востоке Сирии и обеспечивает безопасность совместных российско-турецких патрулей.

5 марта 2020 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Москве, чтобы обсудить урегулирование конфликта в Сирии. Переговоры продлились более шести часов.

По итогам переговоров сторонам удалось согласовать меры по разрешению ситуации в Сирии. В результате стороны условились о проведении совместного патрулирования в районе сирийско-турецкой границы с целью безопасности передвижения мирного населения. Патрулирование стало гарантией недопущения эскалации ситуации в регионе.

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