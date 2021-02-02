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07:44 (мск), источник: РБК

Почти половина работников в России заявили о падении мотивации

События 2020 года пагубно сказались на мотивации 49,4% сотрудников российских компаний, выяснила в ходе опроса компания «Мегаплан» (есть у РБК). Опрос проводился среди 1655 сотрудников и руководителей малого и среднего бизнеса. Почти 30% ответили, что прошедший год никак не сказался на их трудоспособности и мотивации, а 22% заявили, что год эпидемии и ограничений дал им стимул работать усерднее.

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Источник: Агентство «Москва»

Многие компании в связи с пандемийными ограничениями переводили сотрудников на удаленный режим работы. Почти половина респондентов (49,2%) заявили, что отсутствие необходимости приходить в офис не сказалось на их работоспособности.

В то же время 15,6% опрошенных признались, что удаленка сильно повлияла на падение эффективности их работы, а 35,3% сотрудников считают, что дистанционная работа незначительно сказалась на падении их производительности.

У 43,2% опрошенных объем работы на удаленке был таким же, как и в офисе, у 24,7% он увеличился, а 32,1% отметили рост нагрузки, но уточнили, что он был незначительным.

Нервные срывы из-за работы испытывали на себе 34,4% россиян. При этом 52,1% ответили, что подобных ситуаций с ними никогда не было, а 13,6% воздержались от ответа.
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«Отсутствие контроля со стороны начальства для многих сотрудников компаний оказалось негативным фактором, прежде положительно влиявшим на их трудовую мотивацию и работоспособность. Если в компании нет CRM-системы или таск-менеджера, у сотрудников постепенно исчезает ощущение ответственности за выполняемую работу. Это на многих влияет отрицательно: они начинают больше стрессовать при появлении новых задач и спустя рукава относиться к дедлайнам и своим обязанностям», — заявил генеральный директор компании «Мегаплан» Сергей Козлов.

Ранее Росстат отчитался, что реальные располагаемые денежные доходы россиян по итогам пандемийного 2020 года сократились на 3,5% в годовом выражении. Правительство ожидало их снижения на 3%.

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С 2014 по 2017 год реальные доходы населения в России сокращались, в 2018 году показали околонулевой рост (+0,1%), а по итогам 2019 года увеличились на 1% в годовом выражении. По итогам 2020 года они отстают на 10,6% от уровня 2013 года — последнего года устойчивого роста доходов. Минэкономразвития рассчитывает, что в 2021 году реальные располагаемые доходы вырастут на 3%, а затем будут расти на 2,4−2,5%.

В конце декабря сервис «Работа.ру» выяснил, что 64% россиян планируют делать накопления в 2021 году. Однако в 2020 году реально откладывать деньги удавалось лишь 28% опрошенных. 72% респондентов признались, что заниматься накоплением в 2020 году у них не получилось. Больше половины (52%) из тех, кто все же откладывал деньги, могли выделять на эти цели менее 10% дохода. Откладывать до пятой части доходов (20%) могли еще 26% россиян, и только 8% сообщили, что у них получалось регулярно выделять на это больше половины дохода.

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