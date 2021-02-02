Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 2 февраляРазорение Москвы монголо-татарами, получение статуса города для Нового Амстердама, капитуляция немцев под Сталинградом и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
11Сход лавины на Домбае
10Джо Байден вступил в должность президента США
05:57 (мск), источник: ТАСС

Moderna предлагает увеличить в 1,5 раза содержание вакцины от COVID-19 в каждом флаконе

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Американская фармацевтическая компания Moderna, производящая вакцину от коронавируса, предлагает увеличить в полтора раза содержание препарата в каждом флаконе. Соответствующее заявление сделал в понедельник президент компании Стивен Хоуг.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AFP 2020

По словам Хоуга, которого цитирует телекомпания CNBC, производство вакцин в данный момент замедлено из-за ограничений по содержанию доз вакцины на один флакон.

«По мере того, как компания приближается к производству миллиона доз в день, мы предлагаем в целях устранения фактора, замедляющего производство, доливать в флаконы дополнительное количество препарата, увеличив его содержание до 15 доз вместо нынешних 10», — указал президент Moderna.

Хоуг подчеркнул, что эта инициатива требует согласования с руководством Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США. В минувшую пятницу CNBC сообщала со ссылкой на источники, что Moderna направила надзорному органу соответствующее предложение.

FDA в декабре одобрило вакцину от COVID-19, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Также была сертифицирована вакцина, которую выпускает Moderna. Препараты уже распространяют среди населения.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 26,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 443,1 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Она была первой женщиной в истории, удостоившейся главной премии Европейской киноакадемии
Субмарины, некогда наводившие ужас на американцев, сегодня не нужны нашему флоту
Госдеп пообещал Украине активную военную и экономическую помощь
Голикова назвала число регионов с повышенной заболеваемостью ВИЧ
РФ приостановила диалог с Чили по станции контроля орбиты Земли
Число преступлений с картами в России выросло в 5,5 раза
Ученые прогнозируют вспышку гриппозной инфекции будущей зимой
Военные летчики рассказали о своей работе в Сирии
Hi-Tech
Мыться при включенной стиральной машине нельзя. И вот почему Объясняют эксперты
Новости партнеров
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
Введена новая доплата к пенсии - 4087 рублей: как ее получить
Кого выбрал в жены самый красивый араб в мире
Популярные темы на «Детях»
кто недавно делал ремонт, жду ваши мнения! 356
Картинки! ВО ВТОРНИК. 306
дикий случай 293
Как бороться с соседями? 186
Леди
Анна Калашникова помолвлена с возлюбленным-бизнесменом (фото) Звезда поделилась радостной новостью
Новости партнеров
Обман на АЗС. Петр Шкуматов о масштабах обмана россиян на заправках
Девочка решила подобрать бездомную кошку, но получила травму на всю жизнь
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Обессиленного мужчину окружила стая волков. Дальше произошло необъяснимое
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь