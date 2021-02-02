Moderna предлагает увеличить в 1,5 раза содержание вакцины от COVID-19 в каждом флаконе

05:57 (мск), источник: ТАСС
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По словам Хоуга, которого цитирует телекомпания CNBC, производство вакцин в данный момент замедлено
«По мере того, как компания приближается к производству миллиона доз в день, мы предлагаем в целях устранения фактора, замедляющего производство, доливать в флаконы дополнительное количество препарата, увеличив его содержание до 15 доз вместо нынешних 10», — указал президент Moderna.
Хоуг подчеркнул, что эта инициатива требует согласования с руководством Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США. В минувшую пятницу CNBC сообщала со ссылкой на источники, что Moderna направила надзорному органу соответствующее предложение.
FDA в декабре одобрило вакцину от COVID-19, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Также была сертифицирована вакцина, которую выпускает Moderna. Препараты уже распространяют среди населения.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 26,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 443,1 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.