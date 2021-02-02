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09:38 (мск), источник: Газета.Ру

Главный терапевт РФ рассказала о побочных эффектах после вакцинации

Главный внештатный терапевт Минздрава России, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина рассказала о побочных эффектах после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Источник: РИА "Новости"

По словам Драпкиной, обычно побочные эффекты сохраняются в течение суток с момента вакцинации.

В первые дни после прививки эксперт рекомендовала обратить внимание на гриппоподобные симптомы: слабость, ломоту, сонливость, повышенную температуру тела, озноб.

Специалист уточнила, что очень редко после вакцинации у людей поднимается температура выше 39 °C, обычно — до 38 °C. Драпкина отметила, что в таких случаях «не нужно никуда бежать» за помощью.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Ранее в центре Гамалеи заявили, что вакцина «Спутник V» не показала серьезных побочных реакций.

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