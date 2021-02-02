07:07 (мск), источник: Известия
Иммунолог назвал возможный срок отмены масочного режима
Избавить от необходимости носить защитные маски позволит масштабная вакцинация, заявил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям,
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Специалист отметил, что от ношения масок нельзя отказываться, пока доля населения, обладающая иммунитетом к COVID-19, не достигнет 60%.
«Совсем снять маски можно будет, когда у нас будет иммунная прослойка приближаться к 60% в конкретном регионе, начиная с Москвы, потому что она, я думаю, ближе всех к этой цифре», — цитирует иммунолога радио Sputnik 2 февраля.
Врач еще раз подчеркнул, что ослабление ограничений будет зависеть от конкретного региона и от количества людей, которые еще не столкнулись с вирусом.
«Я думаю, 60−70% населения вакцинированных и естественным путем познакомившихся с вирусом мы достигнем
1 февраля замдиректора Центрального