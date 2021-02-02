Мэрилин Мэнсон отверг обвинения в издевательствах над женщинами

10:50 (мск), источник: ТАСС
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«Мои творчество и личная жизнь давно вызывают неоднозначную реакцию, однако недавние утверждения обо мне стали жутким искажением того, что произошло на самом деле. Я всегда вступал в интимные отношения исключительно по обоюдному согласию. Правда в том, что
Накануне актриса Эван Рэйчел Вуд, с которой музыкант состоял в близких отношениях на протяжении четырех лет, заявила о том, что подвергалась издевательствам с его стороны. По словам актрисы, известной зрителям по сериалу «Мир Дикого Запада», она не может больше жить в состоянии страха и шантажа. Позднее еще четыре девушки в знак поддержки Вуд заявили о случаях недостойного поведения со стороны музыканта.
Как информировал журнал The Hollywood Reporter, звукозаписывающая компания Loma Vista Recordings расторгла контракт с Мэнсоном после обвинений в его адрес. Певец начал сотрудничество с этой компанией в 2015 году и успел выпустить за это время три альбома, последний из которых — We Are Chaos — поступил в продажу в сентябре 2020 года.
В 2018 году прокуратура округа