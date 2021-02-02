11:38 (мск), источник: Life.ru
Учёные сравнили, как стареют интеллектуалы в России и ЕС
Выяснилось, что на этот процесс оказывают большее влияние психологические факторы.
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Исследователи Московского государственного
Стоит отметить, что учёные оценивали динамику показателей биологического и психологического возраста у людей, трудящихся в России, а также у тех, кто переселился из РФ в страны ЕС. В исследовании приняли участие научные сотрудники, преподаватели вузов, работники НИИ, специалисты смежных профессий, имеющие научную степень, в возрасте от 32 до 70 лет.
Учёные отмечают, что представители интеллектуальных профессий в целом имеют более высокую среднюю продолжительность жизни и более низкую вероятность преждевременной смерти. Как сообщила профессор МГППУ Татьяна Березина, на индивидуальное старение влияют и страны проживания, и профессиональная деятельность.
В качестве субъективного психологического старения исследователи рассматривали самооценку заболеваний. Выяснилось, что мигранты считают себя более здоровыми и более молодыми, больше заботятся о себе. Березина отметила, что к такому эффекту приводят изменение психологических установок и ориентация на окружающую, отличную от России среду. Однако объективный показатель здоровья — время, которое испытуемый может провести в стойке на левой ноге без обуви с закрытыми глазами, когда правая нога поднята и согнута в колене, а руки расположены вдоль туловища, — у россиян и мигрантов не отличается.
У россиян присутствует пенсионный стресс: и у мужчин, и у женщин в период 51−65 лет начинают ухудшаться биологические характеристики здоровья, что ведёт к ускоренному старению организма, до и после этого возрастного промежутка ускоренного старения не наблюдается. У россиян — мигрантов в страны ЕС пенсионного стресса, влияющего на индивидуальное старение организма, не обнаружено.
По её словам, россияне до 65 лет оценивают свой возраст как календарный или чуть выше, а мигранты — ниже.
Среди общих тенденций исследователи выделили то, что мужчины стареют быстрее женщин биологически и психологически вне зависимости от того, где они живут. Также и мужчины, и женщины до 35 преувеличивают свой психологический возраст относительно календарного, а после 65 — приуменьшают.
Отмечается, что учёные использовали методы оценки биологического возраста по показателям здоровья, субъективного психологического возраста, а также ряд индексов. Благодаря результатам можно предположить, что разница в динамике относительного старения у представителей интеллектуальных профессий объясняется скорее психологическими, чем биологическими факторами.