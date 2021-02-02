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13:53 (мск), источник: ТАСС

Скорость распространения коронавируса по миру уменьшилась за месяц почти вдвое

ТАСС, 2 февраля. Средняя скорость распространения коронавирусной инфекции в мире в феврале сократилась по сравнению с пиковыми значениями января почти в два раза. Такие данные приводит во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Источник: AP 2020

За минувшие сутки ВОЗ зарегистрировала 444,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что стало одним из минимальных показателей с начала года. Меньше было выявлено лишь 26 января (424,2 тыс.). Максимум этого года — 870,8 тыс. случаев — был зафиксирован 10 января.

По подсчетам ТАСС, снижение заболеваемости наблюдается в большинстве государств, входящих в первую двадцатку по общему количеству заражений.

В США за сутки выявили 125,5 тыс. новых случаев инфицирования — более чем в два раза меньше по сравнению с пиковыми значениями января. Более чем вдвое снизилась заболеваемость в Бразилии, Колумбии и Аргентине, еще более заметно — в три раза — уменьшилась скорость распространения инфекции в Мексике. Исключение из общей тенденции — Перу, где после двухмесячного плато заболеваемость в середине февраля вышла в новую фазу роста.

В Европе снижение темпов распространения коронавируса наблюдается почти во всех странах, входящих в первую двадцатку по числу заражений.

В Италии за истекшие сутки выявили менее 8 тыс. случаев заражения — это минимальное значение с середины октября. В Чехии по сравнению с максимальными январскими показателями заболеваемость упала в шесть с лишним раз, в Германии — в четыре раза, в Великобритании, Польше и на Украине — более чем в три раза. Исключения — Франция, где число новых случаев заражения стабильно держится в районе отметки 20 тыс., и Испания — там заболеваемость в первой декаде января вступила в третью, самую активную за период пандемии фазу роста.

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В Индии за истекшие сутки выявили около 8,6 тыс. случаев заражения — это минимальное значение с начала июня и в 12 раз меньше по сравнению с пиковыми показателями, зафиксированными в сентябре. В Турции выявляется менее 8 тыс. случаев заражения в сутки — почти вдвое меньше по сравнению с максимальными значениями января и вчетверо меньше — по сравнению с пиковыми показателями декабря. В Иране с конца декабря заболеваемость стабильно держится на уровне 6−6,5 тыс. случаев заражения в сутки, что вдвое меньше по сравнению с ноябрьскими показателями. Исключение — Индонезия, где заболеваемость находится в фазе роста (порядка 12−14 тыс. случаев заражения в сутки). Стабильное снижение заболеваемости наблюдается в ЮАР, где за истекшие сутки выявили 2,5 тыс. случаев заражения, что стало минимальным значением с начала декабря. В январе в стране неоднократно регистрировалось более 20 тыс. случаев заражения в сутки.

Всего в мире, по данным ВОЗ, за период пандемии выявлено более 102,5 млн инфицированных, умерли свыше 2,2 млн пациентов с коронавирусом. В 19 странах зарегистрировано более 1 млн случаев заражения, в замыкающей двадцатку Чехии — 987,3 тыс.

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