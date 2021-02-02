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16:24 (мск), источник: ТАСС

Ученые оценили уровень эффективности «Спутника V» в 91% в финальной фазе испытаний

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российские ученые опубликовали первые промежуточные итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V», которые подтвердили ее безопасность для широких слоев населения и указали на 91%-й уровень эффективности. Результаты опытов и выводы ученых были опубликованы в статье в журнале Lancet.

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Источник: РИА "Новости"

«Предварительный анализ результатов третьей фазы клинических испытаний вакцины “Гам-ковид-вак” показывает, что она обладает высокой эффективностью, иммуногенностью и хорошей переносимостью среди добровольцев возрастом в 18 лет и старше», — заявила Инна Должикова, заведующая лабораторией НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Эти результаты, как отмечают ученые, были получены на основе данных, собранных в промежутке между началом сентября и концом ноября прошлого года. К тому времени в третьей фазе клинических испытаний «Спутника V» приняли участие почти 22 тысячи добровольцев, проживающих в Москве. Почти 16,5 тысячи из них получили одну или две полноценные дозы вакцины, а еще 5,5 тысячи — аналогичное число инъекций «пустышки».

Последующие наблюдения показали, что примерно 0,1% участников опытов, получивших вакцину, заразились симптоматической формой COVID-19, тогда как вирус заполучили 1,3% представителей контрольной группы.

Как отмечают ученые, это указывает на очень высокий уровень эффективности защиты — 91,6%, что свидетельствует о том, что «Спутник V» в этом отношении не уступает вакцинам от Pfizer и Moderna.

Прием российской вакцины, как отмечают исследователи, привел к формированию как гуморального, так и клеточного иммунитета к коронавирусу у почти 100% добровольцев, что говорит о появлении у них долговременной и устойчивой защиты от SARS-CoV-2. Это было характерно как для молодых людей, так и пожилых участников испытаний, эффективность защиты которых составила 91,8%.

При этом ученые зафиксировали лишь несколько случаев возникновения побочных эффектов средней степени тяжести, связанных с приемом вакцины, что указывает на ее безопасность для широких слоев населения.

«Вакцину “Спутник V” часто критиковали за поспешность разработки и отсутствие прозрачности. Проведенные испытания четко продемонстрировали прочный научный фундамент подобной формы вакцинации и указали на ее высокую эффективность. Это означает, что в арсенале человечества появился еще один инструмент для борьбы с эпидемией COVID-19», — прокомментировал работу профессор Университета Рединга (Великобритания) Айан Джонс, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

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