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16:51 (мск), источник: ТАСС

Путин встретился с лауреатами конкурса «Учитель года»

НОВО-ОГАРЕВО, 2 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проводит по видеосвязи встречу с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2020», финал которого состоялся во вторник.

Источник: Пресс-служба Президента России

Из-за эпидемиологической ситуации заключительный этап перенесли на начало 2021 года. 29 января назвали 15 лауреатов конкурса. Это преподаватели из Адыгеи, Башкирии, Бурятии, Чечни, Москвы, Санкт-Петербурга, Камчатского края, Вологодской, Калининградской, Калужской, Ленинградской, Магаданской, Орловской, Ростовской, Рязанской областей. Победитель — учитель математики из Ростова-на-Дону Михаил Гуров.

Конкурс «Учитель года » проводится ежегодно с 1992 года.

За прошедшие годы чаще всего абсолютными победителями становились учителя русского языка и литературы (девять человек), математики (пять человек), истории, биологии и музыки (по три человека).

С 2005 года федеральный этап конкурса проводится не в Москве, а на родине победителя. Организаторы полагают, что таким образом конкурс «инвестирует» опыт лучших педагогов в систему образования субъектов Федерации, популяризирует профессию учителя.

В этот раз в заключительном этапе конкурса принимали участие 85 человек из всех регионов страны. Их средний стаж педагогической деятельности — 12 лет, а средний возраст — 36 лет. Самому молодому участнику 25 лет, самому старшему — 59. Большинство участников — 17 — преподают историю и обществознание.

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