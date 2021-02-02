Путин встретился с лауреатами конкурса «Учитель года»

16:51 (мск), источник: ТАСС
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Конкурс «Учитель года » проводится ежегодно с 1992 года.
С 2005 года федеральный этап конкурса проводится не в Москве, а на родине победителя. Организаторы полагают, что таким образом конкурс «инвестирует» опыт лучших педагогов в систему образования субъектов Федерации, популяризирует профессию учителя.
В этот раз в заключительном этапе конкурса принимали участие 85 человек из всех регионов страны. Их средний стаж педагогической деятельности — 12 лет, а средний возраст — 36 лет. Самому молодому участнику 25 лет, самому старшему — 59. Большинство участников — 17 — преподают историю и обществознание.