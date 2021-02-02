16:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Японии откроют первый паб для интровертов
Там можно будет пить только в одиночестве.
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В японском городе Хакодате в префектуре Хоккайдо 5 февраля откроется специальный паб для любителей посидеть в одиночестве. Заведение под названием Juden Highball предлагает своим посетителям полузакрытые отдельные кабинки на одного, оснащенные сидением и маленьким столиком.
Заказ можно будет сделать с помощью специального планшета, который находится внутри. Кроме того, любители уединенного отдыха смогут не только выпить и поесть в одиночестве, но и посмотреть в это время любимый фильм или посидеть в интернете, подключив свой гаджет к розетке и воспользовавшись бесплатным
Свое название Juden Highball получил от японского слова «juden», означающего перезарядку. Сообщается, что идея паба для интровертов родилась у владельцев давно, но она стала особо актуальна в период пандемии, когда появились обязательные требования социального дистанцирования, пишет Sora News 24.
Отметим, что в конце января
Екатерина Гура