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16:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Японии откроют первый паб для интровертов

Там можно будет пить только в одиночестве.

Источник: Reuters

В японском городе Хакодате в префектуре Хоккайдо 5 февраля откроется специальный паб для любителей посидеть в одиночестве. Заведение под названием Juden Highball предлагает своим посетителям полузакрытые отдельные кабинки на одного, оснащенные сидением и маленьким столиком.

Заказ можно будет сделать с помощью специального планшета, который находится внутри. Кроме того, любители уединенного отдыха смогут не только выпить и поесть в одиночестве, но и посмотреть в это время любимый фильм или посидеть в интернете, подключив свой гаджет к розетке и воспользовавшись бесплатным Wi-Fi.

Во время загрузки произошла ошибка.

Свое название Juden Highball получил от японского слова «juden», означающего перезарядку. Сообщается, что идея паба для интровертов родилась у владельцев давно, но она стала особо актуальна в период пандемии, когда появились обязательные требования социального дистанцирования, пишет Sora News 24.

Отметим, что в конце января премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга из-за пандемии коронавируса ввел в некоторых префектурах режим чрезвычайного положения. Префектура Хоккайдо в их число не входит, а потому все желающие могут оценить новый паб, сделанный по всем требованиям безопасности.

Екатерина Гура

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