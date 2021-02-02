17:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мумию в Египте похоронили с золотым языком
Уникальную находку сделали в городе с многочисленными храмами Осирису и Исиде.
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Во время раскопок в античном
Возможно, бальзамировщики поместили золотой язык умершему в рот, чтобы он мог говорить в загробной жизни, предположили ученые, слова которых приводит Министерство по делам древностей Египта. Неясно, был ли у человека дефект речи при жизни. Непонятно также, почему язык был изготовлен именно из золота.
Мумию, возраст которой составляет около 2 тысяч лет, обнаружили в одном из 16 захоронений рядом с храмами, посвященными Осирису и Исиде. Ранее археологи обнаружили поблизости клад монет с лицом Клеопатры VII.
Остальные 15 захоронений тоже содержат немало артефактов. В одном из них найдена женская посмертная маска с нарисованной улыбкой. Две других мумии найдены вместе с остатками свитков, которые сейчас расшифровывают. В погребениях найдены также золотые украшения, и несколько статуй, изображающих покойных.
Тапосирис Великий был основан по приказу царя Птолемея II примерно в 280−270 годы до нашей эры. По одной из версий, город стал местом погребения Клеопатры и Марка Антония.
Анна Лысенко