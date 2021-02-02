Ученые составили полный список симптомов долгого ковида

Как показал их анализ, не менее 80% пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус, не чувствуют себя полностью выздоровевшими и жалуются на различные недомогания. А в некоторых случаях симптомы не только сохраняются, но даже усиливаются.
Ученые выделили пять наиболее ярко выраженных проявлений постковидного синдрома, это:
Исследователи также изучили симптомы, которые не были отмечены ни в одной из проштудированных ими работ, и пришли к выводу, что к долгосрочным последствиям болезни следует, среди прочего, относить резкую потерю веса, боль в ушах, проблемы с глазами, холодный нос, сильное чихание, чувство жжения в трахее, головокружение, учащенное сердцебиение, боль в легких и между лопаток и чувство дезориентации в пространстве.