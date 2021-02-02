Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 февраля вырастут зарплаты Кто станет получать больше и на сколько
Фоторепортажи
26Мутное время: как Америка пережила Трампа
22Быт советских студентов
2 февраля, источник: BBC News Русская служба

Ученые составили полный список симптомов долгого ковида

Специалисты из США и Мексики, изучившие большой объем научных работ, посвященных постковидному синдрому, выделили по меньшей мере 55 осложнений, которые встречаются у людей, переболевших коронавирусом (публикация еще не прошла рецензирование).

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: BBC News Русская служба

Как показал их анализ, не менее 80% пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус, не чувствуют себя полностью выздоровевшими и жалуются на различные недомогания. А в некоторых случаях симптомы не только сохраняются, но даже усиливаются.

Ученые выделили пять наиболее ярко выраженных проявлений постковидного синдрома, это:

  • Повышенная утомляемость
  • Головная боль
  • Нарушение внимания и концентрации
  • Выпадение волос
  • Одышка

Исследователи также изучили симптомы, которые не были отмечены ни в одной из проштудированных ими работ, и пришли к выводу, что к долгосрочным последствиям болезни следует, среди прочего, относить резкую потерю веса, боль в ушах, проблемы с глазами, холодный нос, сильное чихание, чувство жжения в трахее, головокружение, учащенное сердцебиение, боль в легких и между лопаток и чувство дезориентации в пространстве.

Во время загрузки произошла ошибка.
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Суд отправил Навального в колонию. Главное
"Русский Мандела". К чему приведет посадка Алексея Навального
СМИ назвали условия отмены санкций против «Северного потока-2»
Суд назначил Навальному реальный срок по делу «Ив Роше»
Россияне забрали с депозитов 1,7 трлн рублей
Назван оптимальный размер дохода для обслуживания ипотеки
Кипр решил навсегда отказаться от выдачи «золотых паспортов»
В Молдавии завели против дипломата из РФ дело о вывозе валюты
Товары для дома
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Gnezdo.ru
Редкие кадры ВОВ: детям не смотреть
5 примет, что у вас в роду были дворяне
Красивая пара: Нелли Уварова показала фото мужа
У Гостюхина невероятно красивые и стильные дочери
Леди
Звезды «Орла и решки» Лаврентьев и Астровская поженились Пара принимает поздравления
Новости партнеров
Введена новая доплата к пенсии - 4087 рублей: как ее получить
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
От 17 000 до 19 000 рублей уже в начале февраля: кому придут выплаты от ПФР
В ПФР сказали, кому из россиян перечислят по 12 088 рублей в феврале
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь