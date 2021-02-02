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19:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае появился туристический «Панда-поезд» (фото)

Он представляет собой мини-отель и курсирует по юго-востоку страны.

Китайская железнодорожная компания Chengdu Group в конце января представила первый туристический «Панда-поезд». Он будет следовать из города Чэнду, пройдет через Сычуаньские горы и по району Трех долин реки Янцзы. Поскольку поезд в первую очередь предназначен для туристических поездок, его маршрут охватит главные достопримечательности и красоты Юго-Восточного Китая, который является родиной больших панд.

Сообщается, что поезд представляет из себя мобильный отель на 252 места. В нем есть спальные вагоны-номера на два места, общие спальные вагоны на четыре персоны и вагоны с сидячими местами. Кроме того, в поезде работает вагон-ресторан и тематические вагоны, такие как «Дом панды», «Хижина Панды» и «Рай панды».

«Панда-поезд» оснащен удобной и стильной мебелью, надежной и умной системой блокировки, ванными комнатами с душем и скоростным интернетом 5G. Во время поездки пассажирам будут предлагать местные фирменные блюда — для этого с местными ресторанами и хозяйствами уже заключены договоры на поставку продуктов и готовых наборов блюд.

Пока в соцсетях показали лишь несколько общих снимков вагонов, а также внешний вид поезда. Однако уже в начале февраля «Панда-поезд» отправится в свою первую поездку по местам черно-белых медведей, и можно будет увидеть полностью весь интерьер, пишет Raillynews.

Кстати, с 2016 года в китайском Чэнду уже курсирует тематический поезд метро, созданный в стиле панды.

Екатерина Гура

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