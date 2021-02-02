В Британии от Covid-19 умер 100-летний ветеран Том Мур. Он собрал миллионы на борьбу с коронавирусом

Сэр Том в воскресенье попал в больницу в английском городе Бедфорд с диагнозом воспаление легких. Неделю назад у него был диагностирован Covid-19.
30 апреля Мур отпраздновал столетний юбилей, успев к этому моменту уже стать героем Британии. В день рождения ему был присвоен почетный титул полковника, а британские военно-воздушные силы поздравили его пролетом самолетов над его домом.
Летом королева Елизавета II произвела Тома Мура в рыцари.
«Мы с глубоким прискорбием сообщаем о смерти нашего дорогого отца, капитана сэра Тома Мура, — говорится в совместном заявлении его дочерей. — Мы счастливы, что могли быть с ним в последние часы его жизни, мы провели много часов в разговорах, вспоминая наше детство и нашу прекрасную маму. Мы вместе смеялись и вместе плакали».
«Последний год жизни нашего отца был поистине замечательным, он буквально помолодел, он испытал такое, о чем не мог и мечтать. И хотя его слава была недолгой, он был прекрасным отцом и дедом и навсегда останется в наших сердцах».