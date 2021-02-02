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19:53 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Британии от Covid-19 умер 100-летний ветеран Том Мур. Он собрал миллионы на борьбу с коронавирусом

В Великобритании скончался ветеран Второй мировой войны сэр Том Мур, которому было 100 лет. Летом он помог собрать почти 33 млн фунтов для борьбы с коронавирусом при помощи благотворительного марафона на ходунках по собственному садику.

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Источник: PA Media

Сэр Том в воскресенье попал в больницу в английском городе Бедфорд с диагнозом воспаление легких. Неделю назад у него был диагностирован Covid-19.

30 апреля Мур отпраздновал столетний юбилей, успев к этому моменту уже стать героем Британии. В день рождения ему был присвоен почетный титул полковника, а британские военно-воздушные силы поздравили его пролетом самолетов над его домом.

Летом королева Елизавета II произвела Тома Мура в рыцари.

Сэр Том, житель города Кили в Западном Йоркшире, назвал день посвящения одним из самых особенных в своей жизни | Источник: Getty Images

«Мы с глубоким прискорбием сообщаем о смерти нашего дорогого отца, капитана сэра Тома Мура, — говорится в совместном заявлении его дочерей. — Мы счастливы, что могли быть с ним в последние часы его жизни, мы провели много часов в разговорах, вспоминая наше детство и нашу прекрасную маму. Мы вместе смеялись и вместе плакали».

«Последний год жизни нашего отца был поистине замечательным, он буквально помолодел, он испытал такое, о чем не мог и мечтать. И хотя его слава была недолгой, он был прекрасным отцом и дедом и навсегда останется в наших сердцах».

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