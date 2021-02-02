Глава РФПИ допустил возможность привить «Спутником V» 700 млн человек

Страны, которые только сейчас решают закупить российский препарат, смогут получить ее в мае или июне, отметил Дмитриев. «Мы не будем единственным поставщиком вакцин. Должно быть портфолио из разных вакцин. И мы также работаем с другими производителями, например с AstraZeneca, чтобы повысить эффективность их вакцины», — пояснил он.
Глава фонда также отметил, что к апрелю—маю Россия рассчитывает максимально нарастить производственные мощности за рубежом. Массовая вакцинация в стране, по его мнению, завершится к июню.
«Мы полагаем, что США и Европа завершат вакцинацию к сентябрю этого года. Многие другие страны будут вакцинировать население и в этом, и в следующем году», — сообщил Дмитриев.
В августе прошлого года Дмитриев обещал, что к концу 2020 года в России будут производить около 10 млн доз вакцины в месяц. Согласно опубликованным в сентябре материалам РФПИ, в 2020—2021 годах «Спутником V» планировалось привить более 1 млрд человек. Речь шла не только о гражданах России, но и других стран, которые решили закупить российскую разработку. Среди них были названы ОАЭ, Сербия, Филиппины, Саудовская Аравия и другие.
Массовая вакцинация в России стартовала в декабре. В начале января препарат получили более 800 тыс. россиян, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Всего в регионы поступило более 1,5 млн доз, уточнил он. После этого власти не сообщали число привитых по всей стране. В Москве по состоянию на 28 января прививку сделали более 320 тыс. человек.
В конце января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России выпущено уже около 8,2 млн доз различных вакцин от коронавируса. Их них в медицинские организации пока поставлено почти 2,7 млн доз.
По данным РФПИ, вакцина «Спутник V» зарегистрирована, помимо России, еще в 15 странах, в том числе в Белоруссии, Аргентине, Алжире, Венгрии, ОАЭ, Иране и Армении.