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22:13 (мск), источник: РБК

Глава РФПИ допустил возможность привить «Спутником V» 700 млн человек

В 2021 году вакцину от коронавируса «Спутник V» смогут получить около 700 млн человек, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью RT. «Есть некоторые ограничения по производству, поэтому в этом году, скорее всего, сможем обеспечить вакциной только около 700 млн человек», — сказал он.

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Источник: РИА "Новости"

Страны, которые только сейчас решают закупить российский препарат, смогут получить ее в мае или июне, отметил Дмитриев. «Мы не будем единственным поставщиком вакцин. Должно быть портфолио из разных вакцин. И мы также работаем с другими производителями, например с AstraZeneca, чтобы повысить эффективность их вакцины», — пояснил он.

Глава фонда также отметил, что к апрелю—маю Россия рассчитывает максимально нарастить производственные мощности за рубежом. Массовая вакцинация в стране, по его мнению, завершится к июню.

«Мы полагаем, что США и Европа завершат вакцинацию к сентябрю этого года. Многие другие страны будут вакцинировать население и в этом, и в следующем году», — сообщил Дмитриев.

В августе прошлого года Дмитриев обещал, что к концу 2020 года в России будут производить около 10 млн доз вакцины в месяц. Согласно опубликованным в сентябре материалам РФПИ, в 2020—2021 годах «Спутником V» планировалось привить более 1 млрд человек. Речь шла не только о гражданах России, но и других стран, которые решили закупить российскую разработку. Среди них были названы ОАЭ, Сербия, Филиппины, Саудовская Аравия и другие.

Массовая вакцинация в России стартовала в декабре. В начале января препарат получили более 800 тыс. россиян, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Всего в регионы поступило более 1,5 млн доз, уточнил он. После этого власти не сообщали число привитых по всей стране. В Москве по состоянию на 28 января прививку сделали более 320 тыс. человек.

В конце января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России выпущено уже около 8,2 млн доз различных вакцин от коронавируса. Их них в медицинские организации пока поставлено почти 2,7 млн доз.

По данным РФПИ, вакцина «Спутник V» зарегистрирована, помимо России, еще в 15 странах, в том числе в Белоруссии, Аргентине, Алжире, Венгрии, ОАЭ, Иране и Армении.

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