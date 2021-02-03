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00:38 (мск), источник: Известия

В России ожидают новую волну фишинга на тему прививок

Вместе с новостями о массовой вакцинации стоит ждать и расцвета связанных с этой темой новых мошеннических схем — они будут распространяться как в социальных сетях, так и на фейковых сайтах, рассказал «Известиям» глава представительства компании Avast в России и СНГ Алексей Федоров.

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Источник: Reuters

Новая волна фишинга может начаться уже в феврале, добавила эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Рудая. Наверняка, чтобы выудить персональные и платежные данные, мошенники будут предлагать записаться на вакцинацию от COVID-19 через портал Госуслуг.

Граждане также могут столкнуться с фишинговыми письмами, в которых предлагается купить зарубежную вакцину или еще не вышедшую российскую. Киберпреступникам не сложно будет создать сайты-однодневки с аналогичными предложениями, прокомментировал Алексей Федоров. Тем, кто не хочет делать прививку, могут прислать рекомендацию приобрести фейковый паспорт вакцинированного или же предложение сделать прививку дома, чтобы не пришлось лишний раз ходить в поликлинику. На таких страницах злоумышленники могут собирать как платежные, так и личные данные пользователей, добавил он.

В мире за последний месяц уже достаточно существенно вырос объем связанного с вакциной фишинга — на десятки процентов, отметил генеральный директор Phishman Алексей Горелкин.

В 2020 году Роскомнадзор заблокировал более 500 сайтов, предоставляющих информацию о незаконной торговле лекарственными препаратами. Еще около 1,2 тыс. ресурсов удалили запрещённый контент по требованию ведомства, сообщили в его пресс-службе. С начала 2021 года приняты меры в отношении около 460 ресурсов. К 193 из них доступ был ограничен, остальные — сами удалили запрещенный контент.

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