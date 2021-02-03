Пять запретных слов: как накажут любителей мата в соцсетях

Начнём с главного: ругаться и материться вообще не стоит. Если вы продолжите сквернословить, на это обратят внимание администраторы социальной сети или на вас поступит жалоба, вас могут заблокировать или временно ограничат доступ к вашему аккаунту. Таково требование вступившего в силу нового закона.
Его создатели — депутаты Госдумы Сергей Боярский и Александр Хинштейн — подчёркивают, что они не вводят запрет на мат в Интернете.
Задача законопроекта — в другом: привести к общему знаменателю регулирование в офлайне и онлайне.
Если вы будете браниться и нецензурно выражаться на улице, на вас могут пожаловаться те, кто находится рядом. Ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ предусматривает штраф за нецензурную брань в общественных местах от 500 до 1000 рублей. Или даже пятнадцать суток ареста — как за мелкое хулиганство.
Штрафы за нецензурную брань и мат в Интернете не планируются и не вводятся. Но подразумевается, что благодаря нововведениям граждане смогут предотвращать потоки нецензурщины.
Сам я против применения мата как на улице, так и в Сети. Но на первых порах власти будут ограничиваться предупреждениями или временной блокировкой аккаунтов. Сначала нужно донести до людей мысль, что материться плохо не только в реальной жизни, но и в социальных сетях. Так что новый закон вряд ли будет применяться со всеми возможными карами для нарушителей.
Анатолий ЗутиковАдвокат, кандидат юридических наук
Блогеры с многомиллионной аудиторией, так же как и ведущие на телевидении и авторы в СМИ, начнут следовать общим правилам, согласно которым нецензурная брань или даже мат в публичном месте могут пресекаться окружающими или правоохранительными органами, как это происходит на улицах.
Если вы не хотите нарушать правила и рекомендации, не хотите оказаться заблокированными в той соцсети, к которой привыкли, в мате нужно разбираться.
Сегодня матом считаются четыре слова и их производные: слово на «х», слово на «п», слово на «е» и слово на «б». Причём последнее, что интересно, стало нецензурным относительно недавно, а ранее использовалось даже в церковных книгах.
Ещё одно слово, не относящееся напрямую к мату, но тоже запрещённое к использованию в СМИ, а теперь и в социальных сетях, начинается на букву «м» и означает женский половой орган, как и слово на букву «п».
Подумайте, так ли вам необходимы эти слова для общения, используете ли вы их на улице и в общении с родными и близкими людьми.
Депутаты Боярский и Хинштейн утверждают, что упоминание этих слов в новом законе о социальных сетях необходимо, поскольку в российском законодательстве социальные сети как отдельная категория появляются впервые. И не упомянуть о необходимости цензурного поведения в них они не могли. Если нельзя материться на улице, может быть, не стоит и на странице какого-либо пользователя в Сети?
При этом закон к пользователям Интернета более лоялен. Никаких штрафов не подразумевается. Но РКН оставляет за собой право требовать от социальных сетей удаления такого контента или блокирования доступа к нему.
Примечательно, что эти ограничения не коснутся, например, чатов в приложении WhatsApp, поскольку их, как и телеграм-чаты с ограниченным доступом сторонних пользователей, читает не неопределённое число пользователей, а круг конкретных участников чата. То есть если вы ведёте литературный клуб «Любители русского мата» в чате WhatsApp и Telegram, то вам ничего не грозит. Выходя же в социальную сеть с максимально широким кругом пользователей, от мата лучше воздержаться.
Попробуем объяснить это с помощью ещё одной аналогии. Все посетители общественной бани находятся внутри неё нагими. Однако выходить нагим на улицу уже не рекомендуется. И не только потому, что вокруг зима, но и потому, что вы не один/одна.
Собственно, запрос на борьбу с обсценной и нецензурной лексикой давно высказывался самими пользователями социальных сетей. «ВКонтакте» и «Одноклассники» включили в свой функционал инструменты автоматического цензурирования брани. Вы можете включить эту функцию и вместо мата будете видеть только звёздочки.
В скором времени в России начнут действовать полноценные офисы иностранных соцсетей. И закон будет работать не только для российских площадок, но и для «Фейсбука», «Твиттера» и других западных компаний. Депутат Антон Горелкин уверен, что закон коснётся всех без исключения.
Закон касается и иностранных социальных сетей, которые работают на территории России. Комитет по информполитике разрабатывает законопроект, который обяжет иностранные социальные сети, работающие в нашей юрисдикции, открывать представительства. Речь идёт не об офисах продаж (сегодня в РФ такие офисы имеют «Гугл», «Тикток», «Эпл»), а именно полноценные локальные офисы, которые будут отвечать в том числе и за соблюдение российского законодательства. Мы к этому идём.
Антон ГорелкинДепутат Госдумы
В «Телеграме» набирают популярность и востребованны боты-модераторы для публичных чатов, с помощью которых владельцы и администраторы каналов и общедоступных чатов могут автоматически блокировать бранящихся пользователей или ограничивать их возможность писать сообщения.
Подводим итог. Материться и использовать нецензурную брань не рекомендуется не только на улице, но и в социальных сетях. Если Василий Алибабаевич роняет вам батарею на ногу и при этом вокруг вас нет детей, вы давно знакомы и уверены, что ваш коллега не оскорбится, можете сообщить ему, что он не прав. С сегодняшнего дня социальные сети и РКН получили право ограничивать доступ к вашему аккаунту, если он распространяет нецензурную брань для неопределённого круга лиц. Регулирование этого вопроса остаётся на усмотрение социальной сети, кроме того, на сквернослова может пожаловаться посторонний пользователь. Мат не запрещён, запрещено материться как в общественных местах в реальной жизни, так и в общественных местах в виртуальной жизни.
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