Эксперты назвали размер трат жителей мегаполисов на бытовые услуги

Как отмечают аналитики, активнее всего услуги делегируют в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Казани. Чаще всего это люди 25−40 лет. Подсчеты показали, что жители больших городов при помощи сервисов услуг экономят более 29 часов в месяц.
Из всех домашних дел россияне чаще всего ищут на сервисе услуги по уборке, а пользуются клинингом два раза в месяц. Еще чаще горожанам нужна доставка продуктов из супермаркетов: один раз в 7−10 дней. На третьем месте по поисковым запросам — услуги нянь. Те, кто пользуется их помощью, делают это 2−3 раза в неделю.
Ранее аналитический портал «СберИндекс» опубликовал исследование, согласно которому расходы россиян на товары и услуги в январе увеличились в сравнении с прошлогодним уровнем на 0,9%. Отмечалось, что впервые с начала пандемии расходы домохозяйств демонстрируют положительную динамику два месяца подряд.