Как создавался один из первых русскоязычных мемов «превед, медвед»

Как появился «медвед» и как он повлиял на жизнь своего автора — в материале «Газеты.Ru».
Явление «медведа» народу
Мем «Превед, медвед» был впервые опубликован в интернете 3 февраля 2006 года на сайте dirty.ru в разделе «Лепрозорий» пользователем с никнеймом Lobbz. Он выложил рисунок американского художника Джона Лури, на котором были изображены мужчина и женщина, занимающиеся любовью, а напротив них медведь, вскидывающий лапы вверх. При этом зверь восклицал «Surprise!», то есть «Сюрприз».
Lobbz, он же Роман Яценко из Донецка, заменил в исходном изображении слово «сюрприз» на слово «превед», после чего картинка разлетелась по всему Рунету, став первым вирусным мемом русскоязычного онлайн-пространства.
Как рассказал Яценко в беседе с «Газетой.Ru», изначально он не планировал придумывать «мем ради мема». Он написал пост о неожиданных и забавных историях, которые происходили с людьми во время отдыха на природе, и просто хотел добавить к нему забавную картинку.
«Я хотел проиллюстрировать свой пост так, чтоб он стал заметен. В результате неожиданно получилось проиллюстрировать весь 2006 год», — пояснил создатель «медведа».
По его словам, эту картинку можно назвать родоначальником всей русской мемологии.
Прошло уже очень много лет, и я могу смотреть на все это отстраненно и, как мне кажется, объективно. «Превед медвед» — это альфа русской мемологии, краеугольный камень. До «преведа» не было ничего подобного и, спустя 15 лет с даты его рождения, ничего подобного, к сожалению, так и не появилось.
По словам Lobzz, «медвед» стал своеобразной точкой отсчета современных русскоязычных мемов, показав, что для юмора нет рамок и границ, что смешным может быть абсурдное и нелогичное и что не нужно бояться быть непонятым.
«Медвед» сделал свободными от внутренних барьеров сотни тысяч людей. Сложно сказать как бы развивалась история русских мемов, если бы «медвед» не пришел, — считает собеседник «Газеты.Ru».
По мнению видеоблогера, ведущего канала This is Хорошо Стаса Давыдова, «медведа» нельзя в полной мере назвать родоначальником российской мемологии, так как в узком сообществе Рунета уже тогда существовало большое количество своих мемов.
«Медвед» просто стал одним из первых мемов, вышедших «на широкого потребителя». Собственно, до 2005-го в Рунете никакого «широкого потребителя» и не было, потому что доступ в интернет был у слишком малого количества людей, так что «медвед», как минимум, познакомил большое количество пользователей с понятием интернет-мема, — отметил Давыдов.
Сам по себе «медвед» является только одним из огромного потока мемов, которые в то время рождались где-то внутри или вокруг сообщества dirty.ru.
«Та же Упячка — это куда более масштабное явление, например, и появилась примерно в то же время, но осталась чуть более внутряковым явлением для “посвященных” в эти наши интернеты», — считает блогер.
«Автор одного хита»
«Медвед» повлиял не только на Рунет, но и на жизнь его автора.
«Благодаря “медведу” я стал более открытым, но хочется верить, что не зазвездился, несмотря на многочисленные интервью и упоминания в СМИ. Это было похоже на какую-то ачивку, которая сделала меня на какой-то период местной знаменитостью. Друзья любили козырять среди своих знакомых тем, что они лично знают того самого чувака, который придумал превед. Десятки людей находили меня в ICQ и писали “Превед, медвед!” Пару раз приходили в офис, хотели просто посмотреть на меня, заглядывали в дверь и убегали. Ну, ок. Вообще забавное было время. Теперь я примерно знаю, как чувствуют себя поп-звезды, авторы супер-хитов на радио», — рассказал Яценко.
Lobbz также пытался создать и другие мемы, надеясь на то, что у него получится еще один хит.
«Многие писали мне: “Бро, что у тебя еще есть, давай, сделай нам смешно”. Я подумал, что если получилось раз, то может быть и второй, но смешно не получалось. Пришлось признаться себе, что я автор одного хита», — посетовал Яценко.
В то время автор оригинальной картины Bear Surprise Джон Лури претендовал на получение дохода с «медведа». В 2013 году, когда художник давал интервью Dangerous minds, Лури удивился тому, что его произведение использовали:
Некоторые из этих дурацких картин нарочно плохо написаны. Bear Surprise — одна из таких. То, что она стала вирусным мемом, было немного странно. В основном я просто думал о том, почему в России нет законов об авторском праве?
В 2016 году он снова упомянул об этом в Twitter.
«Моя картина стала популярнейшим мемом в российском интернете, за который я не заработал ни копейки из-за отсутствия закона об авторском праве», — написал художник.
Яценко утверждает, что никогда не пытался заработать на созданном меме.
«Наверное, можно было как-то монетизировать популярность “медведа”, но я сам себя убедил, что мне это не интересно. Единственное, на что я решился, — создать футболочный бренд Lobzz Laboratory, который не принес никаких денег и мумифицировался через пару-тройку лет», — сообщил автор.
Яценко вспоминает, что когда появился «медвед», он занимался грузовыми перевозками и работал с «опасными» грузами по всему миру.
«Тогда я даже не думал о смене профессии, но сейчас работаю совершенно в другой области — занимаюсь сетевым репутационным менеджментом (online reputation management, ORM). У меня есть небольшое агентство и пара клиентов. Конечно же, они знают, что я автор того самого “преведа”, причем узнают как-то сами всегда, наверное, от безопасников», — поделился собеседник «Газеты.Ru».
Деградация мемов
Сейчас Lobbz признается, что не скучает по старой «Лепре» или dirty.ru.
«Я с удовольствием слежу за эволюцией сети. Актуальное сегодня может быть забыто завтра, и это круто. ЖЖ должен был умереть давно, но шевелится еще. Удивительно, но еще живы классические форумы начала 00-х, значит, это кому-то нужно. Профессия обязывает меня быть активным интернет-пользователем. Каждый день без выходных захожу в сеть в 6 утра и к полуночи заканчиваю сеанс», — подчеркнул Яценко.
Ситуацию с мемами в наши дни Роман Яценко называет «вырождением и деградацией»: «С каждым годом мемы все больше становятся похожи на информационный шум. Количество мемов увеличивается пропорционально росту числа пользователей сети, которые с каждым годом становятся все моложе. Возраст авторов большинства мемов сейчас колеблется от 12 до 17 лет, а может быть, и от 10 лет. Конвейер мемов ориентирован на количество, но никак не на качество».
Он добавил, что некоторые современные мемы бывают хороши, но их бывает сложно запомнить:
Из запомнившегося и близкого по формату к «медведу» — Ждун и Упоротый Лис, хотя эти ребята уже «с бородой». Мне кажется, большинство современных мемов построено на постиронии, это основная их черта. Посмотрим, что будет через пять лет.
Автор «медведа» уверен, что его мем остался бы незамеченным в Рунете образца 2021 года.
«Если бы “превед, медвед” появился сейчас, его бы никто не заметил — как “айфонам” не место в эпохе Петра I, так и “медведу” не место в нашем времени. Он стал памятником тому интернету, которого больше не будет», — заключил Lobzz.
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