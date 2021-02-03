Около половины россиян поддерживают переход на четырёхдневную рабочую неделю

Отмечается, что в одной из 100 компаний сокращённую рабочую неделю ввели на некоторое время в качестве эксперимента, однако позже работодатели вернулись к обычному графику. Такое нововведение обсуждали в 13% предприятий, но 9% отказались от этой идеи.
Согласно данным исследования, 7 из 10 опрошенных считают, что успеют выполнить свой стандартный объём работы на пятидневке за четыре дня.
Респонденты поделились, что третий выходной они бы хотели посвятить семье (32% опрошенных), отдыху или подработке (18%), изучению языков и самообразованию (13%) и спорту (10%). Ещё 7% участников опроса отметили, что в свободный день занялись бы домашними делами.
Исследование проводилось 1 февраля 2021 года, в нём приняли участие представители 300 работодателей, а также 1600 экономически активных граждан по всей России.
Ранее сообщалось, что зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает идею четырёхдневной рабочей недели ценной самой по себе и государству к ней точно ещё предстоит вернуться. При этом он отметил, что сразу перейти на четырёхдневку не получится, ведь будет нанесён ущерб развитию экономики, однако со временем человечество придёт к ней.