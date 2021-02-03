Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 3 февраляПервая в мире посадка на поверхность Луны автоматической межпланетной станции, "День, когда умерла музыка", метель в Иране и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
12Последствия снегопада в Москве
3890 лет со дня рождения Бориса Ельцина
10:03 (мск), источник: Life.ru

Около половины россиян поддерживают переход на четырёхдневную рабочую неделю

Переход на четырёхдневную рабочую неделю поддерживает 48% россиян, а 4% предприятий уже внедрили такой формат. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сервисом по поиску работы Superjob.

Источник: Reuters

Отмечается, что в одной из 100 компаний сокращённую рабочую неделю ввели на некоторое время в качестве эксперимента, однако позже работодатели вернулись к обычному графику. Такое нововведение обсуждали в 13% предприятий, но 9% отказались от этой идеи.

Читайте также
Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе в феврале

Согласно данным исследования, 7 из 10 опрошенных считают, что успеют выполнить свой стандартный объём работы на пятидневке за четыре дня.

Респонденты поделились, что третий выходной они бы хотели посвятить семье (32% опрошенных), отдыху или подработке (18%), изучению языков и самообразованию (13%) и спорту (10%). Ещё 7% участников опроса отметили, что в свободный день занялись бы домашними делами.

Исследование проводилось 1 февраля 2021 года, в нём приняли участие представители 300 работодателей, а также 1600 экономически активных граждан по всей России.

Ранее сообщалось, что зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает идею четырёхдневной рабочей недели ценной самой по себе и государству к ней точно ещё предстоит вернуться. При этом он отметил, что сразу перейти на четырёхдневку не получится, ведь будет нанесён ущерб развитию экономики, однако со временем человечество придёт к ней.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Бразильская модель — в прошлом: самый быстрый русский гонщик нашёл новую ш
Латвия стала единственной хозяйкой чемпионата мира по хоккею
Генконсульство России в США заявило о нападении вандалов
ВОЗ сообщила о новом антирекорде смертности из-за COVID-19
Ряд украинских каналов прекратили вещание после указа Зеленского
Крупный бизнес выступил против нового закона о банкротстве
В России ожидают новую волну фишинга на тему прививок
СМИ: МВФ направил в Мьянму $350 млн до госпереворота
«Манчестер Юнайтед» победил со счетом 9:0 в чемпионате Англии
Hi-Tech
Космосу «сделали рентген» и показали, что получилось Подробнее о новом космическом фото
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Индексация пенсий не по нраву кабинету министров Мишустина
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Дети
14-летняя красавица-дочь Олега Табакова стала его копией (фото) Зудина поделилась фото девочки
Леди
Звезды «Орла и решки» Лаврентьев и Астровская поженились Пара принимает поздравления
Новости партнеров
Алкоголь в автомобиле. Петр Шкуматов о том, как изменится жизнь водителей
Самые нескромные наряды выпускниц. Учителя их запомнят надолго
В квартиру пустили бездомную кошку. Что увидели хозяева утром (видео)
Продеус: мазок на антитела теперь можно сделать самим
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь