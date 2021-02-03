Пхукет запланировал открытие для привитых туристов к октябрю

Остров Пхукет в Таиланде планирует снова открыться для туристов в октябре — правда, для тех, кто сделал прививку от коронавируса, сообщил Bloomberg.
Местные бизнес-объединения планируют вложить свои деньги в вакцинацию населения острова, не дожидаясь всеобщей кампании со стороны правительства, узнало агентство. В обсуждении участвуют в том числе торговая палата и туристическая ассоциация Пхукета. Они намерены привить 70% населения острова старше 18 лет. Тогда популяция приобретет коллективный иммунитет, и прием гостей из-за рубежа будет безопасным, считают они.
План потребует согласия правительства. Основная цель — отменить действующее сейчас требование 14 дней карантина. Это основное препятствие для многих иностранцев, которые потенциально могли бы отправиться на отдых в Таиланд, отметил президент туристической ассоциации Бхуммикитти Руктаенгам. По его словам, бизнес не может потерять еще один пиковый зимний сезон, потому что может не выжить.
План деловых ассоциаций называется просто «Пхукет 1 октября». Он предполагает закупку туристической сферой вакцин через частные компании. Первый претендент — китайская вакцина от компании Sinovac: ее одобрение в Таиланде ожидается в феврале, отметил Bloomberg. По правительственной программе вакцинации, коллективный иммунитет планируется только к 2022 году.
В январе отельеры Таиланда потребовали отменить обязательный карантин для привитых иностранцев. Они также предложили привить в приоритетном порядке работников туристической сферы.
Туризм — второй по размеру сектор тайской экономики и составляет примерно пятую часть ВВП.
Таиланд весной 2020 года закрыл границы и с тех пор существенно въезд для туристов из-за рубежа не упрощал. В декабре 2020 года страна восстановила для россиян безвизовый режим. Въезд разрешен при наличии ПЦР-теста, страховки и соблюдения карантина, на срок которого должен быть забронирован отель.